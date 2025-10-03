Pronostico Parma-Lecce: vittoria con gol e panchina a rischio

Parma-Lecce è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La prima vittoria arrivata contro il Torino la scorsa settimana permette al Parma di Cuesta di guardare con fiducia ai prossimi impegni. Tre punti fondamentali per i ducali trascinati da un Pellegrino in versione superstar che di fatto è riuscito a fare tutto.

La questione del Lecce, invece, rimane aperta. Sì, Di Francesco è riuscito a prendere il Bologna in pieno recupero grazie alla rete di Camarda, ma in generale non sta mostrando chissà quali miglioramenti fino ad oggi. E un’altra sconfitta potrebbe anche costare cara al tecnico dei salentini. Sarà così? Vedremo.

Certo, l’occasione per il Parma ci appare davvero ghiotta: soprattutto perché mentalmente la squadra in settimana ha lavorato molto libera, senza pensieri negativi, e con una leggerezza che in stagione non si era ancora vista, e provata. Insomma, anche questo fa la differenza in una squadra di calcio. E siccome dall’altro lato la tensione farà da padrona, crediamo che i ducali possano mettere a serio rischio la panchina di Di Francesco. Con una vittoria.

Come vedere Parma-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Parma-Lecce, in programma sabato alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Parma è quotata 1.77 su Goldbet e Lottomatica e 1.75 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Parma vincente e magari con lo stesso risultato venuto fuori nel match contro il Torino. Quindi con almeno un gol per squadra e con almeno tre reti complessive. Il fatto che segnino entrambi, inoltre, non ci pare in discussione: è successo in questo modo negli ultimi tre scontri diretti.

Le probabili formazioni di Parma-Lecce

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Del Prato, Circati, Ndiaye; Brtischgi, Bernabe, Keita, Valeri; Oristanio; Pellegrino, Cutrone.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Tete Morente.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1