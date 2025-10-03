Pronostico Atalanta-Como: un reparto da reinventare per Juric

Atalanta-Como è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Lombardia, da qualche anno, sembra diventata l’ombelico della Serie A e non solo grazie a Milan e Inter. Il merito è anche di squadre come Atalanta e Como: la Dea è ormai quasi a tutti gli effetti una big, mentre i lariani, forti di una proprietà ricca e ambiziosa, stanno “studiando” per diventarlo. Si profila un match vibrante, dunque, alla New Balance Arena di Bergamo, stadio che ha appena cambiato nome.

Gli uomini di Ivan Juric, dopo i tentennamenti iniziali, danno l’impressione di aver trovato il giusto assetto e lo dimostrano i tre risultati utili di fila: vittorie con Torino (0-3) e Club Brugge (2-1) tra campionato e Champions League e pareggio allo Stadium contro la Juventus (1-1). In coppa, martedì scorso, i nerazzurri hanno tirato fuori pure una bella dose di personalità, rimontando gli ostici belgi nell’ultimo quarto d’ora: prima il rigore trasformato da Samardzic, poi il gol-vittoria di Pasalic, in assoluto il migliore in campo. Il Como, invece, ha un po’ frenato dopo la bella vittoria di Firenze (1-2) ed il netto 3-0 rifilato al Sassuolo in Coppa Italia. La squadra di Cesc Fabregas, nonostante l’ennesima perla di Nico Paz, si è fatta imbrigliare dalla Cremonese (1-1), penalizzata anche dall’espulsione di Rodriguez a dieci minuti dalla fine. C’è ancora qualcosa da limare per salire di livello ed il tecnico catalano lo sa bene.

Juric in settimana ha perso Kossounou: sarà emergenza totale in difesa, viste le assenze di Scalvini, Kolasinac e Hien. Occasione per il classe 2006 Obric, che dovrebbe partire titolare. Dall’altro lato non ci sarà Rodriguez, squalificato addirittura per tre giornate (in attesa dell’esito del ricorso del club lariano). Ballottaggio tra Addai e Vojvoda.

Come vedere Atalanta-Como in diretta tv e in streaming

Atalanta-Como è in programma sabato alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Como anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nello scorso campionato assistemmo a due vittorie in trasferta: dopo il successo per il Como a Bergamo (2-3) la Dea si vendicò espugnando 2-1 il “Sinigaglia”. Anche stavolta ci aspettiamo una classica partita da tripla, con entrambe le squadre a segno: l’Atalanta è favorita per i bookmaker ma occhio alle numerose assenze con cui deve fare i conti Juric in difesa e soprattutto le fatiche di coppa: non è da escludere un risultato positivo dei lariani.

Le probabili formazioni di Atalanta-Como

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Obric, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Sulemana; Krstovic.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Khun; Douvikas.

Atalanta-Como: chi vince? Atalanta

Pareggio

Como View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1