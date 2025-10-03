Pronostici Serie B 4 ottobre, il Frosinone fa sul serio: prova del nove in laguna

Serie B, si ritorna immediatamente in campo dopo il turno infrasettimanale: i ciociari, forti del miglior attacco del torneo, fanno visita al Venezia.

Dalla bagarre del turno infrasettimanale ne è uscito vittorioso il Frosinone di Massimiliano Alvini, che ha avuto la meglio nello scontro diretto con il Cesena, battuto 3-1 allo “Stirpe”, ed ha raggiunto in vetta il Modena, a quota 14 punti. I ciociari vantano il miglior attacco del torneo (13 gol) e sono tra le squadre ancora imbattute: nessuna sconfitta, ad esclusione di quella subita in Coppa Italia contro il Cagliari.

Un vero e proprio exploit, se consideriamo che il Frosinone era ripartito a fari spenti dopo una stagione molto complicata, in cui i giallazzurri avevano evitato i playout per un soffio. Se abbia le carte in regola per ambire alla promozione diretta, però, è tutto da vedere: la sfida del “Penzo” contro una potenziale diretta concorrente come il Venezia ci dirà sicuramente di più sulle ambizioni del club laziale. I lagunari, nel frattempo, sembrano in ripresa: dopo un avvio deludente si stanno rimettendo in carreggiata grazie ad un allenatore esperto come Giovanni Stroppa. Una settimana fa la vittoria per 2-0 sullo Spezia, martedì scorso il punto strappato a Palermo (0-0) contro la corazzata di Pippo Inzaghi. In Laguna si profila dunque un match interessante e non è da escludere che possano andare a segno entrambe almeno in un’occasione.

Le previsioni sulle altre partite

Il Palermo, terzo in classifica, viene da due pareggi di fila che hanno fatto storcere un po’ il naso. I rosanero a La Spezia dovranno offrire una prestazione più convincente, all’altezza di quelle che sono le loro ambizioni dopo un mercato in cui non hanno certo badato a spese.

Inzaghi è pronto ad approfittare della crisi dei liguri, a sorpresa in zona retrocessione (3 punti in sei giornate) ed incredibilmente a secco di vittorie. Anche il Bari di Fabio Caserta stenta a decollare: zero successi per i Galletti, che nel turno infrasettimanale non sono andati al di là di un pareggio con la Virtus Entella (2-2). Sta facendo decisamente meglio il Padova neopromosso – i biancoscudati sono noni – che dovrebbe portare via almeno un punto dalla trasferta in Puglia.

A proposito di neopromosse, l’Avellino punta ad allungare la serie positiva: gli irpini scoppiano di salute ed in settimana, dopo tre vittorie di fila, hanno centrato un altro risultato utile a Padova (2-2) dimostrando di trovare la via del gol con una certa facilità (secondo attacco più prolifico). Inutile dire che partano favoriti contro il Mantova, penultimo e reduce da quattro sconfitte. Chiudiamo con Monza-Catanzaro: i calabresi sono ufficialmente affetti da “pareggite” – hanno solamente pareggiato da quando è iniziato il campionato – ed a Monza potrebbero nuovamente spartirsi la posta in palio in una gara in cui il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre.

Serie B: possibili vincenti

Padova o pareggio (in Bari-Padova)

Avellino (in Avellino-Mantova)

Palermo o pareggio (in Spezia-Palermo)

Le partite da almeno due gol complessivi

Avellino-Mantova

Venezia-Frosinone

Serie B: le partite da meno di tre gol complessivi

Monza-Catanzaro

Spezia-Palermo

Comparazione quote

La vittoria dell’Avellino è quotata a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Monza-Catanzaro è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI