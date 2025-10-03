Pronostici Serie B 4 ottobre, il Frosinone fa sul serio: prova del nove in laguna

Serie B, si ritorna immediatamente in campo dopo il turno infrasettimanale: i ciociari, forti del miglior attacco del torneo, fanno visita al Venezia.
Dalla bagarre del turno infrasettimanale ne è uscito vittorioso il Frosinone di Massimiliano Alvini, che ha avuto la meglio nello scontro diretto con il Cesena, battuto 3-1 allo “Stirpe”, ed ha raggiunto in vetta il Modena, a quota 14 punti. I ciociari vantano il miglior attacco del torneo (13 gol) e sono tra le squadre ancora imbattute: nessuna sconfitta, ad esclusione di quella subita in Coppa Italia contro il Cagliari.
Un vero e proprio exploit, se consideriamo che il Frosinone era ripartito a fari spenti dopo una stagione molto complicata, in cui i giallazzurri avevano evitato i playout per un soffio. Se abbia le carte in regola per ambire alla promozione diretta, però, è tutto da vedere: la sfida del “Penzo” contro una potenziale diretta concorrente come il Venezia ci dirà sicuramente di più sulle ambizioni del club laziale. I lagunari, nel frattempo, sembrano in ripresa: dopo un avvio deludente si stanno rimettendo in carreggiata grazie ad un allenatore esperto come Giovanni Stroppa. Una settimana fa la vittoria per 2-0 sullo Spezia, martedì scorso il punto strappato a Palermo (0-0) contro la corazzata di Pippo Inzaghi. In Laguna si profila dunque un match interessante e non è da escludere che possano andare a segno entrambe almeno in un’occasione.
Le previsioni sulle altre partite
Il Palermo, terzo in classifica, viene da due pareggi di fila che hanno fatto storcere un po’ il naso. I rosanero a La Spezia dovranno offrire una prestazione più convincente, all’altezza di quelle che sono le loro ambizioni dopo un mercato in cui non hanno certo badato a spese.
Inzaghi è pronto ad approfittare della crisi dei liguri, a sorpresa in zona retrocessione (3 punti in sei giornate) ed incredibilmente a secco di vittorie. Anche il Bari di Fabio Caserta stenta a decollare: zero successi per i Galletti, che nel turno infrasettimanale non sono andati al di là di un pareggio con la Virtus Entella (2-2). Sta facendo decisamente meglio il Padova neopromosso – i biancoscudati sono noni – che dovrebbe portare via almeno un punto dalla trasferta in Puglia.
A proposito di neopromosse, l’Avellino punta ad allungare la serie positiva: gli irpini scoppiano di salute ed in settimana, dopo tre vittorie di fila, hanno centrato un altro risultato utile a Padova (2-2) dimostrando di trovare la via del gol con una certa facilità (secondo attacco più prolifico). Inutile dire che partano favoriti contro il Mantova, penultimo e reduce da quattro sconfitte. Chiudiamo con Monza-Catanzaro: i calabresi sono ufficialmente affetti da “pareggite” – hanno solamente pareggiato da quando è iniziato il campionato – ed a Monza potrebbero nuovamente spartirsi la posta in palio in una gara in cui il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre.
Serie B: possibili vincenti
Padova o pareggio (in Bari-Padova)
Avellino (in Avellino-Mantova)
Palermo o pareggio (in Spezia-Palermo)
Le partite da almeno due gol complessivi
Avellino-Mantova
Venezia-Frosinone
Serie B: le partite da meno di tre gol complessivi
Monza-Catanzaro
Spezia-Palermo
Comparazione quote
La vittoria dell’Avellino è quotata a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Monza-Catanzaro è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.
