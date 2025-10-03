Pronostici Bundesliga 4 ottobre ore 15:30: c’è un duello d’alta classifica

Bundesliga, il piatto forte è indubbiamente la sfida tra Borussia Dortmund e Lipsia: al momento sono loro due le anti-Bayern Monaco.

Borussia Dortmund e Lipsia sono, in teoria, le due squadre che dovrebbero provare a tenere testa a un Bayern Monaco che, come di consueto, non sta facendo prigionieri in Bundesliga. Non si tratta di una previsione, lo hanno detto chiaramente le prime 5 giornate del massimo campionato tedesco: dietro ai bavaresi, a punteggio pieno, stazionano gli uomini di Niko Kovac e quelli di Ole Werner, rispettivamente a -2 e a -3 dai campioni di Germania.

Corre particolarmente veloce il Borussia: i gialloneri sono ancora imbattuti su tutti i fronti e sono reduci da 4 vittorie di fila in campionato. Dopo il pirotecnico 3-3 in casa del St. Pauli all’esordio, Guirassy e compagni hanno sempre vinto, collezionando pure ben 4 clean sheet, a conferma del fatto che la forza sta principalmente nella difesa. In Champions League, in settimana, è arrivato il primo successo, un roboante 4-1 all’Athletic Bilbao: la porta in coppa non è rimasta inviolata ma anche l’attacco ha dimostrato di essere in salute (in gol quattro giocatori diversi).

Ora l’arrembante Lipsia: chi sarà l’anti-Bayern Monaco? Nel frattempo i Roten Bullen, senza impegni europei ed in piena ricostruzione dopo un’estate di addii, stanno galoppando: dopo la notte da incubo di Monaco di Baviera all’esordio (6-0 all’Allianz Arena), gli uomini di Werner hanno inanellato 4 vittorie consecutive, approfittando di un calendario non impossibile. Striscia in cui il Lipsia ha mostrato grande solidità: appena un gol subito. Ci sono tutti i presupposti, dunque, per una gara equilibrata, tra due squadre in splendida forma. Leggera preferenza per il Borussia Dortmund in un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive: il segno “over 2,5” è uscito sette volte negli ultimi otto precedenti in campionato.

Le previsioni sulle altre partite

Continua ad essere altalenante il rendimento del Bayer Leverkusen: le Aspirine nello scorso weekend hanno ottenuto il primo successo in trasferta contro il St. Pauli, mentre mercoledì scorso non sono andati al di là di un pareggio con il PSV Eindhoven in Champions League.

L’Union Berlino resta un avversario alla portata del Werkself, anche se non bisogna sottovalutare la stanchezza per l’impegno europeo e soprattutto il fatto che i capitolini due settimane fa siano andati a vincere in casa del Francoforte. Si profila una gara più combattuta del previsto, in cui entrambe dovrebbero trovare la via del gol. Per quanto riguarda gli altri due match, il Wolfsburg ha buone possibilità di portare via almeno un punto dalla trasferta di Augusta approfittando della crisi dell’Augsburg – quattro sconfitte di fila – mentre il St. Pauli ha le carte in regola per impensierire il Werder Brema, reduce da due disastrose prestazioni contro Friburgo e Bayern Monaco, in cui ha incassato 7 gol complessivi senza segnarne nessuno.

Bundesliga: possibili vincenti

Wolfsburg o pareggio (in Augsburg-Wolfsburg)

St. Pauli o pareggio (in Werder Brema-St. Pauli)

La partita da almeno tre gol complessivi

Borussia Dortmund-Lipsia

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayer Leverkusen-Union Berlino

Werder Brema-St. Pauli

Borussia Dortmund-Lipsia

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” in Borussia Dortmund-Lipsia è quotato a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Gol” in Werder Brema-St. Pauli è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI