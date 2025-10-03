I pronostici del weekend (4-5 ottobre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, sesta giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Mandata in archivio la seconda giornata della League Phase di Champions League ed Europa League, nel weekend tornano in campo tutti i princiali campionati di calcio. Vittorie in arrivo per Stoccarda, Arsenal, Real Madrid e Marsiglia.

I pronostici del weekend (4-5 ottobre): Serie A e campionati esteri

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Newcastle-Nottingham Forest, Real Madrid-Villarreal, Borussia Dortmund-Lipsia, Stoccarda-Heidenheim e AZ-Telstar.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Atalanta-Como, Chelsea-Liverpool, Siviglia-Barcellona, Werder Brema-St. Pauli ed Eintracht Francoforte-Bayern Monaco.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Newcastle-Nottingham Forest, Premier League, domenica 15:00
Real Madrid-Villarreal, Liga, sabato 21:00
Borussia Dortmund-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30
Stoccarda-Heidenheim, Bundesliga, domenica 15:30
AZ-Telstar, Eredivisie, domenica 16:15
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Stoccarda (in Stoccarda-Heidenheim, Bundesliga, sabato 15:30)
Arsenal (in Arsenal-West Ham, Premier League, sabato 16:00)
Real Madrid (in Real Madrid-Villarreal, Liga, domenica 18:30)
Manchester City o pareggio (in Brentford-Manchester City, Premier League, domenica 17:30)
Marsiglia (in Metz-Marsiglia, Ligue 1, sabato 17:00)
Partite da almeno un gol per squadra

Atalanta-Como, Serie A, sabato 20:45
Chelsea-Liverpool, Premier League, sabato 18:30
Siviglia-Barcellona, Liga, domenica 16:15
Werder Brema-St. Pauli, Bundesliga, sabato 15:30
Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 18:30
