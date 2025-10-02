Semaforo rosso per Sinner e Alcaraz: la pacchia è finita

Tutto sta per cambiare nel circuito maggiore: c’è qualcuno pronto a mettere alla prova Sinner e Alcaraz come nessuno è stato in grado di fare finora.

Fino a questo momento sono stati inattaccabili, tant’è vero che, per il secondo anno consecutivo, da bravi amici quali sono si sono divisi gli Slam in parti uguali. Il vento però, sta per cambiare, o almeno questo dicono le “previsioni”.

C’è qualcuno, qualcuno che di tennis se ne intende e che indubbiamente sa il fatto suo, assolutamente certo che le gerarchie stiano per cambiare. E che la pacchia, per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sia dunque ormai finita. A sostenerlo è Rick Macci, storico coach di campioni come Serena e Venus Williams, Maria Sharapova e Andy Roddick, convinto che la supremazia dei due attuali leader dell’Atp sarà presto messa in discussione.

In una recente intervista a Tennis365, Macci ha indicato un giovane britannico come il principale candidato a interrompere il dominio dei due top player. Si riferisce a Jack Draper, che, in effetti, ha sin qui mostrato qualità impressionanti.

Assalto britannico al potere di Alcaraz e Sinner

Ha delle armi tecniche niente male, ma, soprattutto, si è distinto per la sua notevole tenuta mentale. Caratteristica, questa, che lo rende potenzialmente pericoloso su tutte le superfici.

Nonostante i problemi fisici che ne hanno rallentato la carriera, Draper ha dimostrato di poter battere giocatori di primissimo piano, inclusi appunto Sinner e Alcaraz. Secondo Macci, ha dunque tutte le carte in regola per vincere almeno un torneo del Grande Slam in carriera. “Se dovessi dire che qualcuno sta bussando alla porta – queste le sue parole – non avrei dubbi e direi Jack Draper”.

“Negli ultimi anni è arrivato in una nuova dimensione – ha concluso così la parentesi sul britannico – per lui tutto è arrivato molto in fretta, dategli un po’ più di tempo. E sappiamo tutti che, quando si fa esperienza, tutto cambia”. Pronti al ribaltone annunciato da Macci?