Pronostico Roma-Lille: il francese piace ai giallorossi

Roma-Lille è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La seconda partita di Europa League della Roma, dopo la vittoria in terra francese della scorsa settimana, regala ai giallorossi di Gasperini un altro scontro con i cugini d’Oltralpe. All’Olimpico arriva il Lille, una formazione che pare superiore a quella incontrata la scorsa settimana, ma che bacca la truppa dell’ex tecnico dell’Atalanta in un momento di condizione, più mentale che fisica, molto importante.

Forte anche di un primo posto in classifica in campionato, la Roma – che sarà come al solito spinta da uno stadio tutto esaurito – ha l’occasione di mettere in discesa il discorso qualificazione. Una vittoria, la seconda nella League Phase, vorrebbe dire essere quasi certi, intanto, di andare agli spareggi prima degli ottavi. Quindi un passo avanti.

E il Lille? La squadra di Genesio si presenta a questo match dopo la sconfitta interna contro il Lione, quindi non il miglior biglietto da visita. Anche se in Europa League, contro il Brann, era riuscita a vincere la settimana scorsa. Ma fuori casa, in generale, le cose non vanno benissimo. Insomma, il francese piace ai giallorossi.

Come vedere Roma-Lille in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Lille è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le vittorie della Roma in questa stagione – tranne quella di Europa League – sono tutte arrivate senza subire gol. Crediamo che Gasperini possa riuscire anche giovedì sera a portare a casa il risultato in questo modo. In ogni caso, già la quota dell’affermazione giallorossa ci pare molto alta e da sfruttare.

Le probabili formazioni di Roma-Lille

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

LILLE (4-2-3-1): Bodart; Mandi, Ngoy, Mbemba, Verdonk; Mukau, Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1