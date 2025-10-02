Pronostico Fiorentina-Sigma Olomouc: Pioli torna a respirare

Fiorentina-Sigma Olomouc è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Non ha vinto nessuna partita in campionato, ancora, la Fiorentina di Stefano Pioli. Che invece in Conference League aveva iniziato davvero alla grande con due vittorie nel turno preliminare. Poi, è evidente, qualcosa si è inceppato. Ma la sfida di giovedì sera arriva proprio a pennello.
Non solo per quelle che sono le potenzialità delle due squadre che scenderanno in campo – di un valore nettamente diverso – ma pure, a completare l’opera, c’è anche il momento della formazione ceca, che nelle ultime quatto gare disputate in Patria, ha perso due volte e pareggiato due. Insomma, un momento negativo che la Fiorentina, per forza di cose, deve sfruttare.
Anche perché – ed è inutile negarlo – la squadra allenata da Pioli viste le altre che ci sono in questa manifestazione, parte con tutti i favori del pronostico. Dopo due finali di fila perse, e la semifinale dello scorso anno andata male per una sconfitta contro il Betis, tutti si aspettano che questa squadra possa arrivare davvero in fondo. E diciamolo chiaramente, le possibilità ci sono. Basta partire con il piede giusto.
Come vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in diretta tv e in streaming
La sfida Fiorentina-Sigma Olomouc è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Ci aspettiamo senza dubbio una Fiorentina vogliosa di trovare una vittoria che manca da agosto. Una Fiorentina che ha bisogno di ritrovare serenità e fiducia. Senza Kean squalificato occhio a Piccoli, che potrebbe trovare la sua prima rete in Viola. Dzeko anche è uno di quelli che possono segnare. Il match, alla fine, si dovrebbe anche sbloccare nel primo tempo.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Sigma Olomouc
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Dzeko.
SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin