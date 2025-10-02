Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora

Jannik Sinner debutta contro Daniel Altmaier a Shanghai: precedenti, analisi tecnica e pronostico di un match che ha il sapore della rivincita.

Giusto il tempo di alzare al cielo la coppa di Pechino e di godersi gli applausi del pubblico, che già Jannik Sinner è sbarcato a Shanghai con la fiducia a mille e la consapevolezza di essere sulla strada giusta per riprendersi il trono del ranking Atp.

L’azzurro, infatti, reduce da una settimana impeccabile culminata con il successo in finale, si presenta al Masters 1000 cinese con l’obiettivo di vincere e di approfittare dell’assenza di Carlos Alcaraz, ritiratosi dopo il trionfo a Tokyo. Al primo turno lo attende il tedesco Daniel Altmaier, che a differenza di Sinner ha già avuto modo di familiarizzare con il cemento di Shanghai: ha battuto in 2 set Tristan Schoolkate, giocando un match solido e convincente.

Quanto ai precedenti, Sinner e Altmaier si sono incrociati due volte e hanno vinto un match ciascuno. Una situazione di sostanziale equilibrio, dunque, che rende difficile immaginare come il match di venerdì possa evolversi. Fu proprio il tedesco, nel 2023, a mettere l’azzurro alla porta al secondo turno del Roland Garros, motivo per il quale si tratta di un avversario da non sottovalutare.

Come vedere Altmaier-Sinner in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier sarà trasmessa venerdì 3 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Altmaier-Sinner: il pronostico

Il fatto che Altmaier lo abbia battuto 2 anni fa non significa, naturalmente, che sia più forte di Sinner. In 24 mesi, del resto, l’azzurro ha avuto modo e tempo di completare il suo arsenale e di affinare le sue armi, quindi è lecito aspettarsi una partita e un ritmo completamente diversi. Anche perché diversa è la superficie sulla quale si affronteranno. Il tedesco non ha la tenuta fisica e mentale di un animale da Slam come Jannik, il che ci induce a pensare che la sua esperienza, stavolta, possa far pendere l’ago della bilancia dalla sua parte. Altmaier potrà provare a resistergli allungando gli sbagli e a sfruttare le eventuali sbavature del numero 2 del mondo, ma realisticamente la differenza tra i due appare, ora come ora, troppo ampia per pensare ad un ribaltone. Sinner, in definitiva, è il grande favorito e la vittoria in due set è la prospettiva più probabile. Altmaier potrà rendere il match competitivo in alcuni frangenti, ma difficilmente riuscirà a impensierire un giocatore che oggi sembra viaggiare con una marcia in più rispetto alla concorrenza.