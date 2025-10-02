Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora

Jannik Sinner debutta contro Daniel Altmaier a Shanghai: precedenti, analisi tecnica e pronostico di un match che ha il sapore della rivincita.

Giusto il tempo di alzare al cielo la coppa di Pechino e di godersi gli applausi del pubblico, che già Jannik Sinner è sbarcato a Shanghai con la fiducia a mille e la consapevolezza di essere sulla strada giusta per riprendersi il trono del ranking Atp.

Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’azzurro, infatti, reduce da una settimana impeccabile culminata con il successo in finale, si presenta al Masters 1000 cinese con l’obiettivo di vincere e di approfittare dell’assenza di Carlos Alcaraz, ritiratosi dopo il trionfo a Tokyo. Al primo turno lo attende il tedesco Daniel Altmaier, che a differenza di Sinner ha già avuto modo di familiarizzare con il cemento di Shanghai: ha battuto in 2 set Tristan Schoolkate, giocando un match solido e convincente.

Quanto ai precedenti, Sinner e Altmaier si sono incrociati due volte e hanno vinto un match ciascuno. Una situazione di sostanziale equilibrio, dunque, che rende difficile immaginare come il match di venerdì possa evolversi. Fu proprio il tedesco, nel 2023, a mettere l’azzurro alla porta al secondo turno del Roland Garros, motivo per il quale si tratta di un avversario da non sottovalutare.

Come vedere Altmaier-Sinner in diretta tv in chiaro e in streaming

Come vedere Altmaier-Sinner in diretta tv in chiaro e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La partita tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier sarà trasmessa venerdì 3 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Altmaier-Sinner: il pronostico

Il fatto che Altmaier lo abbia battuto 2 anni fa non significa, naturalmente, che sia più forte di Sinner. In 24 mesi, del resto, l’azzurro ha avuto modo e tempo di completare il suo arsenale e di affinare le sue armi, quindi è lecito aspettarsi una partita e un ritmo completamente diversi. Anche perché diversa è la superficie sulla quale si affronteranno. Il tedesco non ha la tenuta fisica e mentale di un animale da Slam come Jannik, il che ci induce a pensare che la sua esperienza, stavolta, possa far pendere l’ago della bilancia dalla sua parte. Altmaier potrà provare a resistergli allungando gli sbagli e a sfruttare le eventuali sbavature del numero 2 del mondo, ma realisticamente la differenza tra i due appare, ora come ora, troppo ampia per pensare ad un ribaltone. Sinner, in definitiva, è il grande favorito e la vittoria in due set è la prospettiva più probabile. Altmaier potrà rendere il match competitivo in alcuni frangenti, ma difficilmente riuscirà a impensierire un giocatore che oggi sembra viaggiare con una marcia in più rispetto alla concorrenza.

