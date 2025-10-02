Pronostici Europa League 2 ottobre ore 18:45: chi resta a punteggio pieno

Europa League, non solo Roma e Bologna. In campo anche Betis, Celtic, Panathinaikos e Fenerbahçe: le gare da gol e le possibili vincenti.

A partire dalla seconda giornata della League Phase, l’Europa League torna ad essere protagonista soltanto di giovedì. Qui analizzeremo le partite in programma nella fascia delle 18:45, escluse le sfide che riguardano le italiane, Bologna e Roma, alle quali abbiamo dedicato un post a parte. Va a caccia della prima vittoria il Betis di Manuel Pellegrini: finalisti nell’ultima edizione della Conference League, gli andalusi hanno esordito con un pareggio, 2-2 con il Nottingham Forest.

Dopo la netta vittoria sull’Osasuna in Liga i biancoverdi si recano in Bulgaria per sfidare il Ludogorets, con cui condividono gli stessi colori sociali. Il club di Razgrad nella prima giornata è andato a vincere in casa del Malmo (1-2), facendo registrare il sesto risultato utile di fila. Betis favorito ma potrebbe non essere una passeggiata per Antony e compagni, che rischiano di dover fare i conti con le fatiche del doppio impegno.

Il Celtic invece è pronto a far valere, come al solito, il fattore campo: gli uomini di Brendan Rodgers non stanno brillando – in patria dopo 6 turni sono secondi dietro agli Hearts – e nel fine settimana non sono riusciti a sfondare il muro dell’Hibernian. Nelle notti europee, però, danno sempre il massimo, sfruttando la “magia” del Celtic Park: per il Braga, vittorioso all’esordio con il Feyenoord, sarà complicato uscire indenne dall’impianto di Glasgow. Punta a rimanere a punteggio pieno il Panathinaikos: i greci una settimana fa hanno annichilito 4-1 gli svizzeri dello Young Boys e dovrebbero ripetersi con gli olandesi del GA Eagles, che non hanno fatto certo un figurone nella prima uscita continentale con il FCSB, perdendo 1-0 davanti al proprio pubblico.

Le previsioni sulle altre partite

Inchiodati a quota zero punti ci sono anche i norvegesi del Brann: contro il più quotato Lille, tuttavia, il club di Bergen non ha affatto demeritato (sconfitta per 2-1) e, contro un Utrecht che non vince da quattro partite, un risultato positivo, in una gara in cui da almeno tre reti complessive, non è da escludere.

Potrebbero essere prolifici, infine, i match tra FCSB e Young Boys e Fenerbahçe e Nizza: gli svizzeri sembrano ormai abituati agli alti punteggi, mentre i francesi si giocheranno le proprie carte ad Istanbul contro una squadra “in convalescenza” e che ancora non ha decollato nonostante il cambio in panchina (Tedesco al posto di Mourinho).

Europa League: possibili vincenti

Betis o pareggio (in Ludogorets-Betis)

Celtic (in Celtic-Braga)

Panathinaikos (in Panathinaikos-GA Eagles)

La partita da almeno tre gol complessivi

Brann-Utrecht

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

FCSB-Young Boys

Fenerbahçe-Nizza

Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in FCSB-Young Boys è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI