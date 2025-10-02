Pronostici Europa League 2 ottobre ore 18:45: chi resta a punteggio pieno

Europa League, non solo Roma e Bologna. In campo anche Betis, Celtic, Panathinaikos e Fenerbahçe: le gare da gol e le possibili vincenti.
A partire dalla seconda giornata della League Phase, l’Europa League torna ad essere protagonista soltanto di giovedì. Qui analizzeremo le partite in programma nella fascia delle 18:45, escluse le sfide che riguardano le italiane, Bologna e Roma, alle quali abbiamo dedicato un post a parte. Va a caccia della prima vittoria il Betis di Manuel Pellegrini: finalisti nell’ultima edizione della Conference League, gli andalusi hanno esordito con un pareggio, 2-2 con il Nottingham Forest.
Dopo la netta vittoria sull’Osasuna in Liga i biancoverdi si recano in Bulgaria per sfidare il Ludogorets, con cui condividono gli stessi colori sociali. Il club di Razgrad nella prima giornata è andato a vincere in casa del Malmo (1-2), facendo registrare il sesto risultato utile di fila. Betis favorito ma potrebbe non essere una passeggiata per Antony e compagni, che rischiano di dover fare i conti con le fatiche del doppio impegno.
Il Celtic invece è pronto a far valere, come al solito, il fattore campo: gli uomini di Brendan Rodgers non stanno brillando – in patria dopo 6 turni sono secondi dietro agli Hearts – e nel fine settimana non sono riusciti a sfondare il muro dell’Hibernian. Nelle notti europee, però, danno sempre il massimo, sfruttando la “magia” del Celtic Park: per il Braga, vittorioso all’esordio con il Feyenoord, sarà complicato uscire indenne dall’impianto di Glasgow. Punta a rimanere a punteggio pieno il Panathinaikos: i greci una settimana fa hanno annichilito 4-1 gli svizzeri dello Young Boys e dovrebbero ripetersi con gli olandesi del GA Eagles, che non hanno fatto certo un figurone nella prima uscita continentale con il FCSB, perdendo 1-0 davanti al proprio pubblico.
Le previsioni sulle altre partite
Inchiodati a quota zero punti ci sono anche i norvegesi del Brann: contro il più quotato Lille, tuttavia, il club di Bergen non ha affatto demeritato (sconfitta per 2-1) e, contro un Utrecht che non vince da quattro partite, un risultato positivo, in una gara in cui da almeno tre reti complessive, non è da escludere.
Potrebbero essere prolifici, infine, i match tra FCSB e Young Boys e Fenerbahçe e Nizza: gli svizzeri sembrano ormai abituati agli alti punteggi, mentre i francesi si giocheranno le proprie carte ad Istanbul contro una squadra “in convalescenza” e che ancora non ha decollato nonostante il cambio in panchina (Tedesco al posto di Mourinho).
Europa League: possibili vincenti
Betis o pareggio (in Ludogorets-Betis)
Celtic (in Celtic-Braga)
Panathinaikos (in Panathinaikos-GA Eagles)
La partita da almeno tre gol complessivi
Brann-Utrecht
Europa League: le partite da almeno un gol per squadra
FCSB-Young Boys
Fenerbahçe-Nizza
Comparazione quote
La vittoria del Celtic è quotata a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in FCSB-Young Boys è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.
