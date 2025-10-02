Pronostici Conference League 2 ottobre: le Eagles volano alto anche in Europa

Conference League, al via la League Phase anche nella terza manifestazione continentale. Il Crystal Palace, in forma smagliante, fa visita alla Dinamo Kiev.

Lo scintillante avvio di stagione del Crystal Palace ha fatto crollare le quote relative alla possibile vittoria della Conference League da parte del club londinese. Le Eagles, infatti, hanno ormai “raggiunto” la Fiorentina: un eventuale trionfo della squadra allenata da Oliver Glasner attualmente viene pagato sei volte la posta (6.00), identica quota della Viola.

I bookmaker non hanno tutti i torti: il Palace dopo sei giornate di Premier League è terzo in classifica, a -3 dal Liverpool capolista, che guarda caso ha appena battuto (2-1). Sabato scorso un gol di Nketiah al 97′ ha fatto esplodere Selhurst Park, in estasi per l’ennesima prestazione di carattere dei suoi beniamini. I Reds si erano presentati a Londra da imbattuti, tra coppe e campionato, e l’unica delusione era arrivata proprio contro il Palace nel Community Shield, in pieno agosto.

Le Eagles hanno così allungato la serie positiva: l’ultimo k.o. dei capitolini, detentori della FA Cup – ricordiamo che avrebbero dovuto prendere parte all’Europa League ma sono stati “spediti” in Conference per via delle regole dell’Uefa riguardo alle multiproprietà – risale ad aprile. L’esordio nella League Phase della terza manifestazione continentale per ordine di importante avverrà a Lublino, in Polonia, contro la Dinamo Kiev, costretta a giocare in campo neutro a causa della guerra. Il club della capitale ucraina, in patria secondo in classifica a -2 dallo Shakhtar Donetsk, è retrocesso in Conference League dopo aver perso il playoff di Europa League con il Maccabi Tel Aviv. In campionato la Dinamo sembra essere ormai abbonata ai pareggi (tre nelle ultime tre giornate) ma soprattutto sta subendo troppi gol, mai meno di due nelle sfide giocate da settembre in poi. Il Palace, insomma, pur non essendo abituato al doppio impegno, può approfittarne in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Le previsioni sulle altre partite

Il Mainz, portabandiera della Bundesliga, non se la passa benissimo nel proprio campionato. Ha solo 4 punti e viene dalla sconfitta casalinga con il Borussia Dortmund. La Conference in questo momento è probabilmente più un fastidio che un’opportunità ma a Cipro, contro l’Omonia Nicosia, i biancorossi dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta facendo valere il maggior tasso tecnico.

Mette invece nel mirino un’altra vittoria lo Shakhtar Donetsk, potenziale outsider in questa competizione. Per gli arancioneri un debutto non proprio complicatissimo in casa dell’Aberdeen, ultimo nel campionato scozzese con un solo punto in sei giornate: ipotizziamo un comodo successo degli ucraini, reduci dal doppio successo in campionato con Zorya e Rukh Lviv.

Anche i finlandesi del KuPS hanno buone possibilità di cominciare l’avventura continentale con una vittoria: i kosovari del Drita, troppo altalenanti, non fanno paura. Per quanto riguarda i gol, infine, occhio a questi match: Jagiellonia-Hamrun Spartans, Losanna-Breidablik e Celje-AEK Atene. Quest’ultimo potrebbe pure rivelarsi più equilibrato del previsto.

Conference League: possibili vincenti

Mainz o pareggio (in Omonia Nicosia-Mainz)

KuPS (in KuPS-Drita)

Shakhtar Donetsk (in Aberdeen-Shakhtar Donetsk)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Jagiellonia-Hamrun Spartans

Dinamo Kiev-Crystal Palace

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

Losanna-Breidablik

Celje-AEK Atene

