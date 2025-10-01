Pronostico Villarreal-Juventus: potrebbe succedere per la prima volta

Villarreal-Juventus è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ebbene sì, potrebbe succedere per la prima volta nella storia. Nei tre confronti che queste due formazioni hanno avuto nel corso della loro storia, ultimi recenti in Champions League, la Juventus non è mai riuscita a battere il Villarreal. Ci sono buone possibilità che questo avvenga.

Dopo il pareggio interno contro il Borussia Dortmund, la formazione di Tudor ne ha inanellati altri due. Mentre il Villarreal nel corso delle ultime tre uscite ha vinto sempre, confermando di stare bene, sia mentalmente che fisicamente. Nonostante la possibile assenza di Thuram che ieri non si è allenato con il resto dei compagni, la Juve ci pare leggermente favorita. Il motivo? Nella propria rosa ha dei giocatori che, nonostante in alcuni momento non rendano al massimo, hanno quell’esperienza giusta e quella malizia per riuscire a portare dalla propria parte il match.

Sconfitto dal Tottenham al debutto – uno a zero il finale – la squadra gialla della Spagna cercherà ovviamente i primi punti di questa manifestazione. Ma sotto l’aspetto difensivo ha delle pecche evidenti: solamente nell’ultima gara contro il Bilbao non ha preso gol. Sì, direte voi, anche la Juve la stessa cosa. In effetti è vero, vista anche l’assenza di Bremer che ci sarà domani. Ma crediamo che la Juve, se riuscisse a difendere da squadra, potrebbe riuscire a venirne fuori.

E poi, per chiudere, anche per quella che è una legge dei grandi numeri prima o poi una squadra come la Juve una vittoria del genere, contro una truppa che mai ha vinto quello che hanno vinto i bianconeri, se la deve prendere. Ci pare possa essere questo il momento giusto.

Come vedere Villarreal-Juventus in diretta tv e in streaming

Villarreal-Juventus è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Amazon Prime. Anche in questa stagione una partita delle italiane in esclusiva è appunto sul canale in streaming collegato ad Amazon. Si potrà vedere quindi solo tramite abbonamento. Non c’è nessuna possibilità di seguire il match in un altro modo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata 3.20 su Goldbet e Lottomatica e a 3.20 su Snai. Il segno GOL ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una vittoria della Juventus quotata oltre tre volte la posta difficilmente si vede. Sì, è vero, il Villarreal sta bene. Ma crediamo che Tudor possa riuscire a prendersi la prima vittoria in Champions League.

Le probabili formazioni di Villarreal-Juventus

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro; Pepé, Mikautadze.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Gatti, Kalulu; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, João Mário; Yıldız, Conceição; David.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2