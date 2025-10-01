Pronostici Serie B 1 ottobre, brividi a Marassi: ancora zero vittorie

Serie B, questa sera si sfidano Sampdoria e Catanzaro, entrambe a caccia della prima vittoria. La capolista Modena è invece di scena a Carrara.

Quattro partite, tutte in programma alle 20:30, chiudono il turno infrasettimanale della Serie B. Gli occhi sono puntati soprattutto su Marassi, dove Sampdoria e Catanzaro vanno a caccia della prima vittoria stagionale. I blucerchiati nello scorso fine settimana hanno fermato l’emorragia di sconfitte pareggiando 1-1 a Bari ed offrendo la miglior prestazione da quando è iniziata la stagione: nel complesso una prova positiva da parte della truppa di Massimo Donati, che è riuscito così a scongiurare l’esonero.

La Samp, tuttavia, rimane desolatamente ultima in classifica e non può permettersi ulteriori passi falsi. Soltanto pareggi invece per i calabresi: nell’ultimo turno è arrivata la quinta “x” per gli uomini di Alberto Aquilani, capaci di rimontare due gol alla Juve Stabia ma agevolati anche dalla superiorità numerica (sullo 0-2 i campani sono rimasti in dieci). Il Catanzaro sta in ogni caso dando l’impressione di crescere partita dopo partita e la sensazione è che serva urgentemente una vittoria per sbloccarsi. Insomma, sembrano esserci gli ingredienti per una sfida vibrante, in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione. Contemporaneamente scenderà in campo anche il Modena capolista: i Canarini dopo cinque giornate hanno collezionato più punti di tutti, 13, e sono ancora mbattuti. Improbabile che non riescano a portare via punti da Carrara, contro una Carrarese che dopo la vittoria nel derby con lo Spezia all’esordio non ha più vinto (tre pareggi e una sconfitta). Ad ogni modo non sarà una passeggiata per gli emiliani, che con ogni probabilità incasseranno almeno una rete come è avvenuto nelle ultime due uscite con Mantova (1-3) e Pescara (2-1).

Le previsioni sulle altre partite

Il Pescara di Vincenzo Vivarini nel weekend si è arreso proprio alla capolista perdendo 2-1 a Modena. Rimonta fatale per gli abruzzesi, che al “Braglia” erano passati in vantaggio con un gol di Olzer. Nel turno infrasettimanale si torna all’Adriatico, dove 10 giorni fa avevano travolto 4-0 l’Empoli: sarà complicato ripetersi con un avversario ostico come il Sudtirol di Fabrizio Castori, reduce da un importante successo per 2-1 contro la Reggiana. Prevediamo almeno una rete per parte.

Cercheranno di voltare pagina, infine, Empoli e Monza, entrambe retrocesse dalla A: gli azzurri vengono dal 2-2 con la Carrarese nel derby toscano e sono a digiuno di vittorie dalla prima giornata; i brianzoli invece hanno incassato la seconda sconfitta negli ultimi tre turni, arrendendosi 1-0 al Padova. Si profila un incontro equilibrato, da meno di tre gol complessivi: la paura di perdere la farà da padrona.

Serie B: possibili vincenti

Modena o pareggio (in Carrarese-Modena)

Sudtirol o pareggio (in Pescara-Sudtirol)

Le partite da almeno due gol complessivi

Carrarese-Modena

Pescara-Sudtirol

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Sampdoria-Catanzaro

La partita da meno di tre gol complessivi

Empoli-Monza

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Sampdoria-Catanzaro è quotato a 1.97 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in Empoli-Monza è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI