Pronostici Serie B 1 ottobre, brividi a Marassi: ancora zero vittorie

Serie B, questa sera si sfidano Sampdoria e Catanzaro, entrambe a caccia della prima vittoria. La capolista Modena è invece di scena a Carrara.
Quattro partite, tutte in programma alle 20:30, chiudono il turno infrasettimanale della Serie B. Gli occhi sono puntati soprattutto su Marassi, dove Sampdoria e Catanzaro vanno a caccia della prima vittoria stagionale. I blucerchiati nello scorso fine settimana hanno fermato l’emorragia di sconfitte pareggiando 1-1 a Bari ed offrendo la miglior prestazione da quando è iniziata la stagione: nel complesso una prova positiva da parte della truppa di Massimo Donati, che è riuscito così a scongiurare l’esonero.
La Samp, tuttavia, rimane desolatamente ultima in classifica e non può permettersi ulteriori passi falsi. Soltanto pareggi invece per i calabresi: nell’ultimo turno è arrivata la quinta “x” per gli uomini di Alberto Aquilani, capaci di rimontare due gol alla Juve Stabia ma agevolati anche dalla superiorità numerica (sullo 0-2 i campani sono rimasti in dieci). Il Catanzaro sta in ogni caso dando l’impressione di crescere partita dopo partita e la sensazione è che serva urgentemente una vittoria per sbloccarsi. Insomma, sembrano esserci gli ingredienti per una sfida vibrante, in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione. Contemporaneamente scenderà in campo anche il Modena capolista: i Canarini dopo cinque giornate hanno collezionato più punti di tutti, 13, e sono ancora mbattuti. Improbabile che non riescano a portare via punti da Carrara, contro una Carrarese che dopo la vittoria nel derby con lo Spezia all’esordio non ha più vinto (tre pareggi e una sconfitta). Ad ogni modo non sarà una passeggiata per gli emiliani, che con ogni probabilità incasseranno almeno una rete come è avvenuto nelle ultime due uscite con Mantova (1-3) e Pescara (2-1).
Le previsioni sulle altre partite
Il Pescara di Vincenzo Vivarini nel weekend si è arreso proprio alla capolista perdendo 2-1 a Modena. Rimonta fatale per gli abruzzesi, che al “Braglia” erano passati in vantaggio con un gol di Olzer. Nel turno infrasettimanale si torna all’Adriatico, dove 10 giorni fa avevano travolto 4-0 l’Empoli: sarà complicato ripetersi con un avversario ostico come il Sudtirol di Fabrizio Castori, reduce da un importante successo per 2-1 contro la Reggiana. Prevediamo almeno una rete per parte.
Cercheranno di voltare pagina, infine, Empoli e Monza, entrambe retrocesse dalla A: gli azzurri vengono dal 2-2 con la Carrarese nel derby toscano e sono a digiuno di vittorie dalla prima giornata; i brianzoli invece hanno incassato la seconda sconfitta negli ultimi tre turni, arrendendosi 1-0 al Padova. Si profila un incontro equilibrato, da meno di tre gol complessivi: la paura di perdere la farà da padrona.
Serie B: possibili vincenti
Modena o pareggio (in Carrarese-Modena)
Sudtirol o pareggio (in Pescara-Sudtirol)
Le partite da almeno due gol complessivi
Carrarese-Modena
Pescara-Sudtirol
Serie B: la partita da almeno un gol per squadra
Sampdoria-Catanzaro
La partita da meno di tre gol complessivi
Empoli-Monza
Comparazione quote
Il segno “Gol” in Sampdoria-Catanzaro è quotato a 1.97 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in Empoli-Monza è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.
