Pennetta show a Ballando con le stelle: total black e charme da regina per tifare Fognini

Ballando con le Stelle, Fabio Fognini debutta e Flavia Pennetta gli “ruba” la scena: look raffinato, charme e sostegno speciale per il marito tennista.

Avrà anche cambiato “tribuna”, magari, ma il suo modo di sostenere il marito è rimasto sempre quello. Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono talmente in simbiosi, talmente in sintonia, che si capiscono al volo.

Succedeva in campo ed è accaduto anche lo scorso sabato, mentre l’ex tennista ligure, ritiratosi subito dopo Wimbledon, debuttava su un palcoscenico completamente nuovo. La sua performance ha diviso il pubblico ma ha inorgoglito la sua dolce metà, che era lì a fare il tifo per lui e ad assaporare l’ebbrezza di vivere di riflesso questa nuova avventura.

Se l’ex campione azzurro della racchetta ha dovuto cimentarsi con passi di danza e giudizi – a tratti molto – severi, la regina di Flushing Meadows si confrontava, a sua volta, con un’altra sfida molto impegnativa. Una sfida a colpi di look e di glamour, considerando che in occasione della prima puntata di Ballando con le stelle ha voluto osare e sfoderare un outfit di quelli destinati a lasciare un segno indelebile.

Pennetta e Fognini, coppia da 10: lui balla, lei brilla

Ha scelto un look di grande impatto: pantalone a vita altissima, che slanciava ulteriormente la sua perfetta silhouette, crop top minimale a sottolineare le forme con sobrietà ed eleganza, sandali dal tacco vertiginoso e capelli pettinati all’indietro con un effetto bagnato, perfetti per esaltare i lineamenti scolpiti del viso.

Il popolo dei social non si è fatto attendere: complimenti a pioggia per la classe di Flavia, capace di apparire sofisticata senza ostentazione e di regalare un tocco glamour a una serata che, per Fognini, aveva un significato particolare. Mentre il tennista ligure affrontava le prime sfide da ballerino, l’ex numero 1 italiana mostrava come la vera forza della coppia non si limiti ai successi sportivi, ma sappia rinnovarsi anche in nuovi contesti.

Questa volta Fabio si è preso i riflettori servendosi della danza, ma è bastato un outfit impeccabile per ricordare che accanto ad un re di questo spessore c’è sempre la sua regina. E che regina…