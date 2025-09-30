Sinner volta pagina con Laila, ma l’ex Kalinskaya lascia ancora il segno

Anna Kalinskaya sorprende con uno scatto in bianco e nero: l’ex di Jannik Sinner, ora felice con Laila Hasanovic, mostra un fascino senza tempo.

Sebbene in Cina non sia andata nel migliore dei modi, ha ritrovato il sorriso. Sia in campo che nel privato. E gli ultimi scatti apparsi sul suo profilo Instagram, del resto, sembrano confermarlo. Quindi, adesso possiamo dirlo: anche Anna Kalinskaya ha ufficialmente voltato pagina dopo la separazione da Jannik Sinner e dopo, soprattutto, i vari problemi personali che, per un po’ di tempo, le hanno impedito di giocare come voleva e come era in grado di fare.

Ma non solo. Ogni volta che ne ha l’occasione, la tennista russa si diverte a incantare i propri follower e a regalare loro delle nuove immagini da urlo. Come quella, per l’appunto, che ha pubblicato qualche ora fa e che, inevitabilmente, ha subito catturato l’attenzione dei fan.

In questo scatto in bianco e nero, che mette bene in risalto lineamenti, sguardo e bellezza, la tennista russa appare elegante e sicura di sé, confermando il fascino che l’ha sempre caratterizzata all’interno del circuito. Quello stesso fascino che aveva colpito anche l’attuale numero 2 del mondo, con il quale ha avuto una relazione durata una manciata di mesi.

Intramontabile Kalinskaya: è più bella che mai

La loro storia è ormai acqua passata, tant’è che Sinner ha iniziato un nuovo capitolo sentimentale con la modella danese Laila Hasanovic, anche lei bellissima proprio come la sua ex.

E Anna, pur non essendo più al fianco di Sinner, continua a “beneficiare” di quella love story, che l’ha resa ancor più popolare in tutto il mondo. Dal punto di vista dei follower, lo scatto ha generato commenti e like in grande quantità, dimostrando come la popolarità di Kalinskaya non sia diminuita nonostante il cambio di vita dal punto di vista sentimentale.

In sintesi, mentre Sinner costruisce il suo presente con Laila e affronta nuove sfide sportive, Kalinskaya conferma che il suo fascino e la sua presenza social continuano a lasciare il segno, dimostrando che l’eleganza e la personalità non hanno tempo.