Pronostico Sinner-Tien: lo scontro inaspettato mette pepe alla finale di Pechino

Alla finale del China Open, Jannik Sinner sfiderà Learner Tien: testa a testa, ultime prestazioni e pronostico sull’ultimo “ballo” dell’azzurro a Pechino.

In pochi avrebbero scommesso su una finale del genere. Che inaspettata è dire poco, se consideriamo che era molto più probabile che fosse Daniil Medvedev ad approdare all’ultimo atto dell’Atp 500, che non il suo avversario statunitense.

E invece, il russo, fermato dai crampi, ha lasciato campo libero a Learner Tien, vera sorpresa di questa edizione del China Open e sfidante ufficiale, a questo punto, di Jannik Sinner. I percorsi dei due finalisti a Pechino non potrebbero essere più diversi, ma entrambi arrivano con motivazioni altissime. L’azzurro con la voglia di colmare il divario tra sé e Carlos Alcaraz, che nel frattempo si è ritirato da Shangai dopo aver trionfato a Tokyo; il suo rivale, invece, con il desiderio di alzare l’asticella e di mettersi alla prova contro un avversario notoriamente ostico.

Certo è che, fino a questo momento, l’altoatesino è stato abilissimo a far valere la sua superiorità tecnica e mentale, eliminando avversari di spessore senza mai dare la sensazione di vacillare. Il giovane americano, analogamente, ha sfruttato al massimo la sua energia e la sua tenacia, battendo rivali più quotati con una combinazione di servizio incisivo, gioco rapido e tanta sfrontatezza. Se sarà in grado di ostacolare anche i big, lo vedremo domani.

Come vedere Sinner-Tien in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita tra Jannik Sinner e Learner Tien sarà trasmessa lunedì 29 settembre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Sinner-Tien: il pronostico

Non ci sono precedenti ufficiali tra i due finalisti di Pechino, il che rende questo scontro ancor più intrigante. Dal punto di vista tecnico e tattico, Sinner parte ovviamente con un grande vantaggio: colpi più pesanti da fondo, un rovescio lungolinea capace di spaccare lo scambio, una tenuta mentale già ampiamente testata in palcoscenici ben più rilevanti. Tien, invece, dovrà fare leva sul suo entusiasmo e cercare di imporre un ritmo rapido, negando all’altoatesino – sempre a patto che quest’ultimo gli permetta di farlo, s’intende – il tempo di organizzare il suo gioco. Lo scenario più concreto è che lo statunitense subisca la troppa pressione, derivante dal fatto di dover affrontare un top player in una finale 500. Pericolo che non corre Sinner, invece, bene abituato, oramai, ai match in cui la tensione si taglia a fette. Anche per questo, il pronostico pende nettamente dalla parte dell’azzurro, benché ci siano tutti i presupposti perché Tien dimostri di non essere una meteora. Jannik vincerà, verosimilmente, in 2 set.