Pronostico Marsiglia-Ajax: prima gioia per De Zerbi

Marsiglia-Ajax è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria contro il Psg in campionato ha dato delle consapevolezze importanti al Marsiglia di De Zerbi. Che contro lo Strasburgo in trasferta ha dimostrato di avere un carattere che in alcune fasi della passata stagione non s’è visto. E nemmeno all’inizio di questa, a dire il vero.

Eppure, la vittoria arrivata in rimonta, ha dato anche una percezione diversa del lavoro che il tecnico italiano sta facendo al di là delle Alpi. E dopo la sconfitta, immeritata per quello fatto vedere, al debutto contro il Real Madrid al Bernabeu, il Velodrome si appresta a vivere la prima gioia in Champions League. Un Ajax con poco carattere, ma anche con poca esperienza – e lo abbiamo visto nel match contro l’Inter – non può in nessun modo fare paura, in questo momento storico, ad una formazione che viene da due belle vittorie e che riesce a fare tutto quello che chiede l’allenatore.

Sì, gli olandesi sono una squadra totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Un profonda rivoluzione in estate dopo la delusione enorme di aver perso il titolo nell’ultima giornata per cercare di ripartire. Ma non sarà facile, soprattutto in Europa. Quindi il Marsiglia, ovviamente, si prenderà una facile vittoria.

Come vedere Marsiglia-Ajax in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Ajax è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sul fatto che il Marsiglia vinca non pensiamo ci possano essere dubbi di sorta. La quota è stuzzicante. Ma vista la sterilità difensiva mostrata contro l’Inter in Champions League, stuzzica di più la questione NO GOL. Ajax troppo giovane per creare fastidi, e dietro il Marsiglia ha dei giocatori di categoria. Insomma, tre punti senza subire gol.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Ajax

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, O’Riley, Højbjerg, Emerson; Greenwood, Igor Paixão; Aubameyang

AJAX (4-3-3): Jaroš; Rosa, Šutalo, Itakura, Wijndal; Klaassen, Regeer, Taylor; Edvardsen, Gloukh, Godts.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0