Pronostico Chelsea-Benfica: match ad alta tensione, occhio ai cartellini

Chelsea-Benfica è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Torna in quella che è stata la sua casa José Mourinho. Sì, il neo tecnico del Benfica, come sappiamo, ha vissuto una parte di carriera al Chelsea. Ma i sentimenti saranno liberi fino al fischio. Poi tutti in campo.
La prima giornata del Benfica in Champions – così come quella del Chelsea, a dire il vero – è stata quella che ha fatto cambiare allenatore. Una sconfitta interna contro il Qarabag ha messo fine all’esperienza di Lage sulla panchina dei lusitani. E qui la chiamata dello Special One, che ha iniziato con due vittorie e un pareggio. Non male. Certo adesso il compito è arduo contro i Blues di Maresca, che sì hanno diverse assenze – Cole Palmer su tutti – ma possono comunque contare su una formazione tecnicamente superiore.
E poi, la squadra londinese campione del Mondo, deve per forza di cose mettersi alle spalle il momento negativo. E mettersi alle spalle anche la prima sconfitta in Champions sul campo del Bayern Monaco.
La gara sarà davvero ad altissima tensione: crediamo fortemente che ci possa anche scattare il cartellino rosso. Ma la vittoria del padroni di casa in nessun modo riusciamo a metterla in discussione. Sarà la serata della rinascita per Maresca e della prima sconfitta per Mou.
Come vedere Chelsea-Benfica in diretta tv e in streaming
Chelsea-Benfica è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Chelsea è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno GOL ha un valore di 1.63su Goldbet e Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
Il pronostico
La difesa ballerina del Chelsea in questo momento ci spinge a dire che il Benfica dovrebbe riuscire a trovare il gol durante l’arco dei 90minuti. Ma alla fine i tre punti andranno ai padroni di casa, quindi match da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Chelsea-Benfica
CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Lavia, Caicedo; Neto, Fernández, Garnacho; João Pedro.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Ríos; Lukébakio, Aursnes, Sudakov; Pavlidis.