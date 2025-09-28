Pronostico Lille-Lione: per la quinta volta di fila si chiude così

Lille-Lione è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Stanno bene Lille e Lione. Due squadre che si presentano a questo match dopo aver anche vinto in Europa nel corso della settimana. Due squadre che quindi sognano di rimanere nelle posizioni di classifica che contano. Il sogno dei padroni di casa, a dire il vero, sarebbe quello del sorpasso.

Sì, perché la classifica recita Lione 12 e Lille 10. Ma non ci sarà nessun sorpasso, almeno per questa volta. Le fatiche europee, vuoi o non vuoi, si sentiranno in entrambe e crediamo fortemente che i due allenatori cercheranno di gestire nel migliore dei modi le forze prima della sosta. Una partita che vivrà a sprazzi, con la possibilità che possa finire come successo nelle ultime quatte volte. E com’è finita? Ve lo diciamo subito.

Un solo pareggio – che è il risultato che invece potrebbe venire fuori dal match di domenica – ma entrambe sempre a segno. E sì, in una gara nella quale la differenza quasi sicuramente la faranno gli attaccanti, così come successo in Europa nel corso della settimana, la X finale, molto probabile, dovrebbe arrivare con il segno GOL a fianco.

Come vedere Lille-Lione in diretta tv e in streaming

Lille-Lione è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pareggio è quotato 3.35 su Goldbet e Lottomatica e a 3.40 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.55 su Lottomatica.

Il pronostico

Fatiche europee, squadre simili nel livello totale, e giocatori che davanti sono in grado di fare la differenza. Gli ingredienti quindi per un pareggio con entrambe le squadre a segno ci sono tutti.

Le probabili formazioni di Lille-Lione

LILLE (4-2-3-1): Ozer; Mandi, Ngoy, Mbemba, Verdonk; Bouaddi, Bentalep; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud.

LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Morton; Karabec, Tolisso, Fofana; Satriano.