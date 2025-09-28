Pronostico Barcellona-Real Sociedad: in ogni caso weekend positivo

Barcellona-Real Sociedad è una gara della settima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Contro il Maiorca la Real Sociedad è riuscita a sbloccarsi, come vi avevamo anticipato, conquistando la prima vittoria del proprio campionato. Che almeno per questa settimana rimarrà tale: altra sconfitta in casa del Barcellona.

Sì, poco spazio alle interpretazioni in questo match e poco spazio per pensare ad un risultato diverso da un’affermazione catalana. Anche nei momenti un poco così – quando c’è da rimontare come successo contro l’Oviedo – la truppa di Flick riesce a tirare dal cilindro la giocata giusta. Certo, per farlo servono gli uomini giusti e nel turno in mezzo alla settimana è stato Lewandowski, appena entrato in campo, a decidere il match con un gol dei suoi, un colpo di testa bellissimo che ha baciato la traversa prima di finire in rete.

Solo vittorie – e un pareggio – per il momento per la squadra che deve difendere il titolo che, qualunque sarà il risultato del derby di Madrid, uscirà contenta. O prenderà punti al Real, oppure allontanerà l’Atletico. In ogni caso, insomma, weekend positivo.

Come vedere Barcellona-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Real Sociedad, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica e 1.28 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.15 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Le due vittoria arrivate in casa per il Barcellona in questa stagione sono arrivate entrambe senza subire reti. Dovrebbe essere così anche nel pomeriggio di domenica, vista la sterilità offensiva mostrata dalla Real Sociedad in questo avvio.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Sociedad

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Garcia, Araujo, Martin; de Jong, Pedri; Bardghji, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Arambaru, Caleta-Car, Zubeldia, Gomez; Gorrotzategi; Kubo, Soler, Mendez, Barrenetzea; Oyazarbal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0