Pronostico Sassuolo-Udinese: finisce sempre allo stesso modo

Sassuolo-Udinese è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sconfitte dalle due milanesi la scorsa settimana – Sassuolo a San Siro dall’Inter, Udinese in casa contro il Milan -, ed entrambe impegnate in Coppa Italia – sono i friulani hanno superato il turno – quella di domenica all’ora di pranzo mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. E, per gli ospiti, forse qualcosa in più.

Negli ultimi cinque incroci, in ben 4 occasioni, e non importa il campo, questo match è finito in pareggio. Solamente nel 2022, l’Udinese, è riuscita ad andare a vincere in trasferta. Evidente che anche questa volta – viste le forze che scenderanno in campo – il pareggio finale sia il risultato più probabile. Ma se in questo caso parliamo di probabilità, questo match ci mette davanti anche ad una certezza. Sempre tenendo presente lo stesso lasso di tempo di prima, vale a dire le ultime cinque partite, entrambe hanno sempre trovato la via della rete. Ci possiamo mettere anche il sesto confronto, datato 2021, con una vittoria bianconera per 3-2 e, quindi, con di nuovo tutte e due almeno una volta ad esultare.

Per quello che s’è visto in questo primo scorcio di stagione quindi, e pensando ad un Sassuolo con un atteggiamento diverso da quello visto in casa contro la Lazio – vittoria per uno a zero – è facile pensare che l’Udinese, così come la squadra di Grosso, possa riuscire a trovare il gol nel corso del match. Quindi? Quindi il pronostico ve lo diciamo sotto.

Come vedere Sassuolo-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Sassuolo-Udinese, in programma domenica alle 12:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica e a 3.30 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Come vi abbiamo anticipato ampiamente prima, il GOL è un segno quasi sicuro quando si affrontano queste due squadre. E occhio anche al pareggio, quasi una costante.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Udinese

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

UDINESE (4-3-1-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Bavo, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1