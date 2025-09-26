Pronostico Tottenham-Wolverhampton: la gioia tre anni dopo

Tottenham-Wolverhampton è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non sembra possibile e invece è vero. Il Tottenham, decisamente una delle squadre più importanti del massimo campionato inglese, non batte i Wolves dal 2022: tre anni senza gioia, ma è arrivato il momento di cambiare e invertire questa tendenza. Sì, è l’ora giusta.

Anche perché gli Spurs, c’è da dirlo, hanno iniziato molto bene la stagione: dieci punti dopo cinque giornate e per il momento un bel terzo posto in classifica. In questa squadra ci sono le qualità giuste, inoltre, per riuscire anche a raggiungere la Champions il prossimo anno direttamente dal campionato, senza passare dall’Europa League come successo lo scorso anno. I londinesi sembrano una squadra molto più solida, che viene da quattro risultati utili di fila e che ha superato il turno senza problemi in Coppa di Lega. In poche parole il momento è importante e deve continuare.

Dopo tre sconfitte di fila in campionato i Wolves hanno vinto tre a zero contro l’Everton sempre nella manifestazione nazionale. Il turnover ospite in questo caso ha decisamente fatto la differenza. Una squadra che però in campionato vive momenti di profonda crisi e non riuscirà a rialzarsi nel match in programma sabato sera.

Come vedere Tottenham-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Wolverhampton è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Con solamente tre gol subiti il Tottenham ha la peggiore difesa del campionato. Gli ospiti invece, con soli tre gol fatti, sono il secondo peggior attacco. Anche i numeri ci dicono come andrà a finire. Vittoria interna con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Tottenham-Wolverhampton

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha, Bergvall; Kudus, Richarlison, Odobert.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Sa; Mosquera, Agdabou, Toti; Tchatchoua, Krejc, Joao Gomes, Gomes; Bellegarde, Lopez; Arokodare.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0