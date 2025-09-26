Pronostico Sinner-Atmane: allerta tie-break, a Pechino come a Cincinnati

Jannik Sinner sfida Terence Atmane a Pechino: precedenti, analisi tecnica e pronostico del match che promette spettacolo sabato in Cina.

Diciamolo subito: la sfida tra Jannik Sinner e Terence Atmane, valida per l’accesso ai quarti di finale dell’Atp di Pechino, vede l’azzurro nettamente favorito rispetto al suo rivale d’Oltralpe. Eppure, porterà con sé spunti tecnici e curiosità interessanti.

Il numero 2 del mondo arriva a questo appuntamento dopo un primo turno secco, nettissimo, contro Marin Cilic, e dopo mesi di risultati solidi e di continui progressi. Nonché, s’intende, con il desiderio, per nulla segreto, di raccogliere punti preziosi in vista del finale di stagione e dell’eventuale sorpasso a Carlos Alcaraz.

Il precedente tra i due, unico nel loro head to head, parla chiaro ed è recente: in Ohio, nello scorso mese di agosto, l’azzurro si impose in due set, ma dovette trascinare fino al tie break il primo parziale. Un dato non trascurabile, rappresentativo del fatto che il francese, potenzialmente, potrebbe essere molto insidioso.

Come vedere Sinner-Atmane in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita tra Jannik Sinner e Terence Atmane sarà trasmessa sabato 27 settembre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Sinner-Atmane: il pronostico

Sinner oggi ha nelle corde un servizio più incisivo di quanto non fosse un tempo, un dritto capace di spaccare in due il campo e soprattutto una solidità mentale che gli consente di non scomporsi neppure dopo lo scambio più complicato. Il mancino Atmane, invece, porta in dote con sé a Pechino la consapevolezza di chi sa di possedere delle armi che, se in giornata, possono creare qualche problema anche ai più forti. Nonostante questo, però, il pronostico resta orientato verso l’altoatesino. La differenza di esperienza e continuità è troppo ampia, e la sensazione è che Sinner possa chiudere in due set senza particolari affanni. Atmane potrebbe strappare qualche applauso e firmare qualche colpo spettacolare, ma lo scenario più probabile è che il numero 2 cresca game dopo game e conquisti il pass per i quarti di Pechino.