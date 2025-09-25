Pronostico Torino-Pisa: priorità assoluta al campionato

Torino-Pisa è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Una rondine, evidentemente, non fa primavera. Il Torino domenica non ha saputo capitalizzare l’entusiasmo per la prima vittoria stagionale, conquistata una settimana prima all’Olimpico contro la Roma di Gasperini, sprofondando in casa contro l’Atalanta dell’ex Juric (0-3) ed incassando il secondo k.o. in quattro giornate.

Mentre fuori dallo stadio infuriava la contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo, i ragazzi di Marco Baroni venivano maltrattati dalla Dea, capace di segnare tre gol e chiudere di fatto i conti nel giro di soli otto minuti.

Un passo indietro preoccupante: la retroguardia non è apparsa all’altezza, come era già successo all’esordio in campionato con l’Inter a San Siro (5-0), una batosta in parte riscattata con i due clean sheet tra Fiorentina (0-0) e Roma (0-1). Prima di un’altra sfida delicata con il Parma, Baroni e i suoi uomini ospiteranno il Pisa nella gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia: in palio un ottavo di finale con la Roma. I toscani, contro ogni pronostico, nel posticipo di lunedì scorso hanno messo in difficoltà il Napoli campione d’Italia, segnando due gol al “Maradona” (3-2) e restando in partita fino all’ultimo. Terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri ma non sono mancate le note positive, una su tutte un attacco che per la prima volta dal ritorno in A ha segnato più di un gol nell’arco dei novanta minuti. All’orizzonte, per la squadra di Alberto Gilardino, c’è un derby atteso da olytre 30 anni, quello con la Fiorentina. La priorità, ovviamente, è la sfida con i viola, motivo per cui non sarebbe una sorpresa se l’ex tecnico del Genoa facesse un ampio turnover a Torino.

Come vedere Torino-Pisa in diretta tv in chiaro e streaming

Torino-Pisa è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 106 e 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Torino-Pisa anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Torino è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sensazione è che il Toro abbia più motivazioni rispetto ad un Pisa in crescita ma concentrato sul derby con la Fiorentina. Probabile successo granata in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Torino-Pisa

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Tameze, Asllani, Biraghi; Adam, Vlasic; Zapata.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0