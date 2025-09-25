Pronostico Strasburgo-Marsiglia: De Zerbi riscrive ancora la storia

Strasburgo-Marsiglia è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La clamorosa vittoria contro il Psg per il Marsiglia è merito senza dubbio di De Zerbi. Pronto, adesso, venerdì sera nell’anticipo della sesta giornata del campionato francese, a riscrivere di nuovo un’altra pagina di storia.

Contro lo Strasburgo, quella squadra che comunque alla fine non arriverà meglio di seconda in stagione – il Psg fa un altro sport davvero – non vince da più di tre anni. Ed è arrivato il momento di rimettere le cose a posto. Contro i parigini la prova di carattere, d’orgoglio, ma anche tecnica, è stata enorme. E siamo convinti che se il Marsiglia riuscisse a ripetersi (non ci sono motivi per pensare al contrario), di partite, almeno in Francia, ne perderà davvero poche. Insomma, la situazione ci pare ben delineata e non sono previsti scossoni.

Nonostante lo Strasburgo, c’è da dirlo, abbia iniziato alla grandissima la stagione con dodici punti in cinque partite e adesso, insieme a tutte le altre, è in testa alla classifica del campionato francese. Ovvio però, che sulla scia di un successo incredibile, e con la voglia di rimanere agganciato alle posizioni di classifica che contano, il Marsiglia potrebbe dire la propria e alzare la voce. E vincere in trasferta, ovvio.