Pronostico Genoa-Empoli: la Coppa Italia per provare a ripartire

Genoa-Empoli è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 18:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Il Genoa ritrova la Coppa Italia in attesa della prima gioia in campionato. Sabato scorso i rossoblù sono usciti a mani vuote dalla seconda trasferta stagionale, in casa del Bologna: a tempo praticamente scaduto un rigore trasformato da Orsolini ha regalato la vittoria (2-1) agli emiliani ed impedito agli uomini di Patrick Vieira di prendersi un punto su un campo complicato, che avrebbe fatto comodo e contribuito a muovere la classifica.

Sono solo due i punti collezionati dal Grifone nelle prime quattro giornate, frutto dello 0-0 con il Lecce e del pareggio di Como (1-1), con Ekuban che ha riacciuffato i lariani in pieno recupero.

Insomma, un Genoa che non ha ancora ingranato: l’attacco, alla luce dell’esiguo numero di gol – appena 2 in 4 partite – è finito sul banco degli imputati. L’unica partita in cui i rossoblù hanno segnato più un gol è stata quella di Coppa Italia con il Vicenza, travolto 3-0 in pieno agosto.

Vieira, pur dando priorità al campionato (lunedì prossimo c’è la sfida con la Lazio), si aspetta risposte dalla gara con l’Empoli, avversario di categoria inferiore che sta faticando a carburare in cadetteria. I toscani, retrocessi dalla Serie A, dopo aver vinto all’esordio con il Padova hanno totalizzato a malapena un punto: nell’ultimo turno hanno incassato una brutta sconfitta a Pescara (4-1), palesando ancora una volta pesanti limiti in fase di non possesso (la porta non è mai rimasta inviolata). L’allenatore Guido Pagliuca, reduce dall’esaltante esperienza a Castellammare di Stabia, ha tanto da lavorare per far sì che gli azzurri possano rimettersi in carreggiata e non perdere il treno promozione.

Come vedere Genoa-Empoli in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Genoa ed Empoli è in programma giovedì alle 18:30 e si giocherà allo stadio “Ferraris” di Genova. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 106 e 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Genoa-Empoli anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Entrambe hanno altro a cui pensare dopo un inizio di stagione tutt’altro che positivo. La Coppa Italia, tuttavia, può dare quella spinta che serve in vista delle prossime partite: nonostante il turnover di Vieira il Genoa dovrebbe riuscire ad avere la meglio sulla semifinalista della passata edizione in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Genoa-Empoli

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Stanciu, Carboni, Gronbaek; Ekuban.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Ebuehi, Lovato, Curto; Elia, Ignacchiti, Ghion, Carboni; Ceesay, Shpendi; Popov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1