Pronostico Aston Villa-Bologna: c’è aria di rivincita

Aston Villa-Bologna è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sei partite in stagione zero vittorie. Monchi, il direttore sportivo, andato via in settimana, Emery che sembrava dovesse fare lo stesso ma, che per il momento, è rimasto. Risultati zero e situazione calda dentro l’Aston Villa: e il Bologna ne può approfittare.
Inizia l’avventura in Europa League della squadra di Vincenzo Italiano, e si parte subito da una trasferta inglese. Una sfida, questa, andata in scena anche lo scorso anno in Champions, sempre nello stesso stadio, e che si è chiusa con una vittoria – non del tutto meritata – dei Villans. Ma c’è aria di rivincita, in questo caso, perché quando le cose vanno male non potrebbe che finire peggio. E soprattutto gli scossoni societari hanno alzato il livello di tensione dentro la formazione di Birmingham.
Sì, i bookmaker danno comunque favorita la squadra che gioca in casa, tenendo anche conto di quella che sarà la spinta del pubblico ma anche una rosa importante. E, pure, delle trasferte del Bologna che in questa stagione non hanno regalato punti. Due sconfitte – contro Roma e Milan – per uno a zero, senza nemmeno segnare. Ma nella difesa ballerina dell’Aston Villa, giovedì sera, la truppa di Italiano potrebbe trovare gli spazi giusti per fare male.
Il pronostico
Una gara da almeno una rete per squadra e su questo non abbiamo dubbi. Occhio pure alla possibilità di un colpo esterno del Bologna. In ogni caso la quota per l’X2, che vale quasi due volte la posta, ci piace.
Le probabili formazioni di Aston Villa-Bologna
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Kamara, McGinn; Guessand, Elliot, Sancho; Watkins.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga.