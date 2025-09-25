Pronostici G.A. Eagles-FCSB e Lille-Brann: i gol non mancheranno

G.A. Eagles-FCSB e Lille-Brann sono partite della prima giornata della League Phase di Europa League e si giocano giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Vincendo la Coppa d’Olanda lo scorso anno, il G.A. Eagles è riuscito a conquistare una clamorosa qualificazione all’Europa League. Un punto altissimo per questa squadra che la scorsa annata non era riuscita a superare il primo turno della Conference. Complicato il debutto contro i rumeni dell’FCSB, una formazione, questa decisamente molto più abituata a questo tipo di eventi e che vorrà a tutti i costi riuscire nel colpo grosso.
Sarà una partita molto combattuta – occhio alla possibilità di diversi cartellini gialli – che i padroni di casa cercheranno di vincere ma che non ce la faranno. Sì, almeno un punto la formazione ospite dovrebbe riuscire a strapparlo. Molto più semplice, invece, l’impegno del Lille in questa prima partita europea. In casa contro il Brann, i francesi – che sì hanno cambiato molto in estate ma che rimangono oggettivamente molto più forti – dovrebbero riuscire contro i norvegesi a prendersi facilmente i tre punti. L’unica sconfitta in stagione della squadra ospite è datata 14 agosto proprio in questa manifestazione, in casa contro l’Hacken: quando il livello si alza, nonostante ci sia stato comunque alla fine il passaggio del turno, questa truppa va in difficoltà. E allora nel primo giovedì impegnativo dell’anno, arriverà anche la seconda sconfitta. Su questo match, di dubbi, proprio non ne abbiamo.
Come vedere G.A. Eagles-FCSB e Lille-Brann in diretta tv e in streaming
Le sfide G.A. Eagles-FCSB e Lille-Brann sono in programma giovedì alle 18:45. Verranno trasmesse in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria del Lille è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno GOL in G.A. Eagles-FCSB, ha un valore di 1.55 GoldBet e Lottomatica e 1.92 su Snai.
Il pronostico G.A. Eagles-FCSB
Gara da X, questa. Ma se non volete in nessun modo rischiare la certezza è che almeno un gol per squadra arriverà.
Le probabili formazioni
G.A. EAGLES (3-5-2): De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Meulensteen, Twigt; Goudmijn, Breum, Suray; Edvardsen.
FCSB (4-4-2): Tarnovanu; Cretu, Ngezana, Popescu, Radunovic; Alhassan, Lixandru; Miculescu, Olaru, Tanase; Thiam.
Il pronostico Lille-Brann
Lille vincente senza problemi. E occhio pure ad un match da almeno tre reti complessive. I padroni di casa possono realmente dilagare contro una squadra che ha poco da dire in tutta la competizione.
Le probabili formazioni
LILLE (4-2-3-1): Ozer; Mandi, Ngoy, Mbemba, Perraud; Bentaleb, Bouaddi; Correia, Mbappe, Sahraoui; Giroud.
BRANN (5-3-2): Dyngeland; Pedersen, Knudsen, Helland, Soltvedt; Kornvig, Sorensen, Myhre; Hansen, Magnusson, Castro.