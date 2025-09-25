I pronostici di giovedì 25 settembre: Europa League, Coppa Italia e Liga

I pronostici di giovedì 25 settembre, in campo Europa League, Coppa Italia e altre partite del turno infrasettimanale di Liga spagnola
Si conclude con una sfilza di match ad alto tasso spettacolare la prima giornata del maxi-girone di Europa League, spalmata su due giorni. Il Lione guidato dall’ex allenatore di Roma e Milan Paulo Fonseca è di scena in Olanda contro l’Utrecht, che si prepara a calcare i palcoscenici continentali dopo diverso tempo.
I Gones, arrivati ai quarti di finale nella passata edizione – eliminazione rocambolesca con il Manchester United – stanno andando forte in Ligue 1 (solo vittorie, ad eccezione della sconfitta con il Rennes) e dovrebbero far valere la maggiore esperienza a questi livelli contro gli olandesi: l’Utrecht, peraltro, non arriva a quest’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, avendo perso 2 partite consecutive in Eredivisie contro i non irresistibili Fortuna e Groningen.
Occhi puntati anche sul Porto di Francesco farioli, partito a razzo in Liga Portugal: un inizio scintillante quello dei Dragoes, ancora a punteggio pieno dopo sei giornate. Gol attesi anche nella sfida tra Aston Villa e Bologna.
I pronostici sulle altre partite
In Coppa Italia il Genoa punta a ritrovare un po’ di serenità battendo l’Empoli, mentre il turno infrasettimanale di Liga si chiuderà col Barcellona ospite del Real Oviedo: una nuova goleada della squadra allenata da Flick appare altamente probabile.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + MULTIGOL 1-4 in Aston Villa-Bologna, Europa League, ore 21:00
Vincenti
- LILLE (in Lille-Brann, Europa League, ore 18:45)
- STOCCARDA O PAREGGIO (in Stoccarda-Celta Vigo, Europa League, ore 21:00)
- GENOA (in Genoa-Empoli, Coppa Italia, ore 18:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Glasgow Rangers-Genk, Europa League, ore 21:00
- Real Oviedo-Barcellona, Liga, ore 21:30
- Al Hilal-Al Okhdood, Saudi Pro League, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Utrecht-Lione, Europa League, ore 21:00
- Ferencvaros-Viktoria Plzen, Europa League, ore 21:00
Il “clamoroso”
• X in Dinamo Zagabria-Fenerbahce, Europa League, ore 21:00