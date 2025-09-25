I pronostici di giovedì 25 settembre: Europa League, Coppa Italia e Liga

Si conclude con una sfilza di match ad alto tasso spettacolare la prima giornata del maxi-girone di Europa League, spalmata su due giorni. Il Lione guidato dall’ex allenatore di Roma e Milan Paulo Fonseca è di scena in Olanda contro l’Utrecht, che si prepara a calcare i palcoscenici continentali dopo diverso tempo.

I Gones, arrivati ai quarti di finale nella passata edizione – eliminazione rocambolesca con il Manchester United – stanno andando forte in Ligue 1 (solo vittorie, ad eccezione della sconfitta con il Rennes) e dovrebbero far valere la maggiore esperienza a questi livelli contro gli olandesi: l’Utrecht, peraltro, non arriva a quest’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, avendo perso 2 partite consecutive in Eredivisie contro i non irresistibili Fortuna e Groningen.

Occhi puntati anche sul Porto di Francesco farioli, partito a razzo in Liga Portugal: un inizio scintillante quello dei Dragoes, ancora a punteggio pieno dopo sei giornate. Gol attesi anche nella sfida tra Aston Villa e Bologna.

I pronostici sulle altre partite

In Coppa Italia il Genoa punta a ritrovare un po’ di serenità battendo l’Empoli, mentre il turno infrasettimanale di Liga si chiuderà col Barcellona ospite del Real Oviedo: una nuova goleada della squadra allenata da Flick appare altamente probabile.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + MULTIGOL 1-4 in Aston Villa-Bologna, Europa League, ore 21:00

Vincenti

  • LILLE (in Lille-Brann, Europa League, ore 18:45)
  • STOCCARDA O PAREGGIO (in Stoccarda-Celta Vigo, Europa League, ore 21:00)
  • GENOA (in Genoa-Empoli, Coppa Italia, ore 18:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Glasgow Rangers-Genk, Europa League, ore 21:00
  • Real Oviedo-Barcellona, Liga, ore 21:30
  • Al Hilal-Al Okhdood, Saudi Pro League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Utrecht-Lione, Europa League, ore 21:00
  • Ferencvaros-Viktoria Plzen, Europa League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 7.89 GOLDBET ; 7.92 SNAI; 7.89 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Dinamo Zagabria-Fenerbahce, Europa League, ore 21:00

