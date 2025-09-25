Cuore e colpi da manga: non crederai a quello che si nasconde dietro il gesto di Berrettini

Cuore, colpi e passione per gli anime: Berrettini vince al Japan Open e celebra con un saluto che arriverebbe direttamente da un famoso fumetto.

Non accadeva dallo scorso mese di maggio, ma adesso, finalmente, possiamo dirlo: Matteo Berrettini è tornato a vincere, cosa che non accadeva dagli Internazionali d’Italia.

Dopo una falsa e deludente, per quanto prevedibile, sconfitta in Cina, al Japan Open di Tokyo il martello romano ha superato con autorità lo spagnolo Jaume Munar, chiudendo con il risultato di 6-4; 6-2 e ritrovando, si spera, quelle sensazioni che gli erano mancate dopo i tre mesi di stop e la brutta sconfitta della scorsa settimana contro Svrcina. Stavolta la musica è cambiata: servizio incisivo, dritto esplosivo e, soprattutto, grande freddezza nei momenti delicati, come dimostrano le otto palle break cancellate con determinazione.

Ma, più ancora del risultato, a fare il giro del web è stato il gesto con cui Berrettini ha celebrato il match point. Dopo l’urlo liberatorio e le braccia al cielo, che dimostrano quanto agognasse questa vittoria, il romano ha chiuso il pugno e lo ha portato al petto, all’altezza del cuore. E tutti si sono chiesti, seduta stante, cosa rappresentasse questa insolita esultanza.

Un gesto da anime per una vittoria da titano: Berrettini infiamma Tokyo

In prima battuta, si è pensato che si trattasse di una sorta di omaggio “da samurai”, visto il contesto nipponico; più tardi, però, dopo un’attenta disamina, in tanti hanno realizzato che dietro il suo gesto ci fosse ben altro.

Pare, infatti, che quello da lui replicato sia il saluto dei soldati di Attack on Titan, celebre manga e anime giapponese. Sui social in molti hanno accostato immediatamente la sua esultanza all’iconico motto “Offrite i vostri cuori”, simbolo di coraggio e appartenenza nel mondo creato da Hajime Isayama. E in effetti il gesto di Berrettini è identico a quello visto decine di volte nell’opera.

Una semplice coincidenza? Probabilmente no. Lo stesso tennista, in passato, aveva confessato la sua passione per manga e anime, definendosi “un po’ nerd” e raccontando di poter guardare Naruto in loop senza annoiarsi mai.