Pronostico Verona-Venezia: il derby è già scritto

Verona-Venezia è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 18;30: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Nessuna di queste due squadre pensa di poter arrivare in fondo alla Coppa Italia. I pensieri di Verona e Venezia, derby veneto valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è quasi un impegno che nessuna delle due voleva. Però si gioca. E quando si scende in campo nessuno ovviamente vuole perdere.

Anche perché come detto è un derby e non è mai una partita come le altre. Ci sarà molto turnover, lo abbiamo capito. Normale, giusto così. Nel fine settimana si gioca di nuovo e gli impegni sono molto più importanti. Ma il Verona, ovviamente, anche per quello che ha fatto vedere contro la Juventus nello scorso weekend, potrebbe prendersi la vittoria.

Zanetti ha in mente di cambiarne tanti, così come Stroppa dall’altro lato – che deve ammortizzare la sconfitta in campionato – e quindi il Verona, sfrutterà a categoria di differenza per accedere agli ottavi di finale. Poi il tabellone sarà diverso, ci saranno ovviamente i quarti e tutto dipenderà, in quel frangente, da come la squadra sarà in campionato. Ma questo passaggio del turno possiamo darlo per assicurato alla squadra che gioca in A.

Come vedere Verona-Venezia in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Verona-Venezia è in programma mercoledì alle 18:30. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Milan-Lecce anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Non sarà comodo il passaggio del turno del Verona. Il turnover alcune volte porta a dei problemi in campo. Ma alla fine la maggiore qualità della squadra di Zanetti dovrebbe venire fuori. Match che potrebbe anche regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Verona-Venezia

VERONA(3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Niasse, Bernede, Ebosse; Kastanos, Sarr.

VENEZIA(3-5-2): Stankovic, Haps, Venturi, Franjic, Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason, Duncan, Adorante.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1