Pronostico Parma-Spezia: sorriso dopo oltre un mese

Parma-Spezia è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 17:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Una sola vittoria per Cuesta, giovanissimo tecnico del Parma, in questa stagione. Datata oltre un mese fa contro il Pescara, in Coppa Italia. Per il resto in Serie A sono arrivati due pareggi e due sconfitte. Insomma, serve ritrovare di nuovo serenità e questo match arriva al punto giusto.

Lo Spezia, formazione che come sappiamo milita in B ma che ha ambizioni di promozione, ha un solo obiettivo, ovvio. Quello di tornare velocemente nella massima serie dopo esserci andata vicina lo scorso anno: ha perso la finale playoff, in casa. Insomma è stato praticamente un incubo per i liguri che non vogliono permettersi nessun errore. E nemmeno vogliono infortuni. Quindi si scende in campo con un unico target: cercare sicuramente di fare bella figura, ma senza stare a pensarci più di tanto.

In casa Parma, invece, si capisce che c’è bisogno a tutti i costi di un’affermazione per respirare un poco. Perché anche se si parla pur sempre di Coppa Italia lavorare con il sorriso e con una vittoria alle spalle ha tutto un altro sapore. E poi pensare di perdere ancora, con una formazione di B, in un momento del genere, non è concepibile. Quindi tutto scritto.

Come vedere Parma-Spezia in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Parma-Spezia è in programma mercoledì alle 17:00. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Milan-Lecce anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima il Parma si prenderà vittoria e qualificazione. Dentro una sfida che potrebbe anche vedere solamente la squadra padrona di casa andare a segno. Comunque, l’1 finale, con la quota bella che c’è, è da prendere assolutamente.

Le probabili formazioni di Parma-Spezia

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Triollo, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Esteves, Ordonez, Lovik; Djuric, Benedyczak.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Onofri, Cistana, Mateju; Vignali, Comotto, Zurkowski, Jouda, Beruatto; Lapadula, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0