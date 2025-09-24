Pronostico Nizza-Roma, la difesa fa acqua: si sblocca l’attacco giallorosso

Nizza-Roma è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Roma è pronta al debutto in Europa League, manifestazione che l’attuale tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha vinto poco più di un anno fa coronando un fantastico ciclo con la sua vecchia squadra, l’Atalanta. I giallorossi, che esordiranno con il Nizza, approdano in Costa Azzurra a pochi giorni dalla vittoria nel sentitissimo derby con la Lazio targata Pellegrini (0-1). È stato proprio lui a decidere la stracittadina, gettato nella mischia da Gasperini dopo un’estate piena di polemiche sul suo conto e frequenti rumors circa un imminente addio.

Terzo successo in quattro partite per una Roma che ha avuto subito la forza di reagire, cancellando in fretta la delusione per la prima sconfitta stagionale contro il Torino. Così facendo i giallorossi sono rimasti attaccati alle altre big, restando a -3 dal Napoli capolista e a -1 dalla Juventus seconda.

Ciò che continua a non convincere, invece, è un attacco che sta producendo pochissimo. Appena tre i gol realizzati da Cristante e compagni, insolito per una squadra di Gasperini. Decisamente meglio in difesa, dove al contrario non sembra passare neanche uno spillo: la Roma ha incassato un solo gol, quello del granata Simeone. Non si può dire lo stesso del Nizza, attualmente una delle difese più perforate della Ligue 1: i rossoneri ne hanno incassati ben 4 lo scorso fine settimana, crollando 4-1 in quel di Brest. Per la squadra di Franck Haise, eliminata dai playoff di Champions League ad agosto – fuori con il Benfica – si è trattato della sconfitta numero tre in campionato: le uniche vittorie sono arrivate davanti al proprio pubblico contro Nantes e Auxerre. Haise non esagererà con il turnover, affidandosi in attacco a Moffi e all’ex Atalanta Boga, giocatore che Gasperini conosce molto bene. Nella Roma ritorna Wesley dal 1′, mentre a sinistra toccherà a Tsimikas, arrivato a fine mercato dal Liverpool. In attacco confermato Ferguson.

Il pronostico

Contro un Nizza che sta facendo molta fatica in fase di non possesso palla l’attacco della Roma, finora stitico, dovrebbe sbloccarsi. Si può valutare un successo giallorosso in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Nizza-Roma

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2