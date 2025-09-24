Pronostico Como-Sassuolo: il turnover premia Fabregas

Como-Sassuolo è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Comincia a sognare, il Como. Capace di andare a vincere a Firenze nell’ultimo fine settimana. E Fabregas ci tiene anche alla Coppa Italia, lo ha dimostrato nel discorso post partita in mezzo al campo al Franchi. Insomma, in riva al lago non si vuole mollare nulla, anche perché questo trofeo, e lo abbiamo visto l’anno scorso con il Bologna, potrebbe regalare delle gioie immense.

Non è bastata invece al Sassuolo la discreta prova contro l’Inter a San Siro per portare dei punti a casa. Ma i neroverdi sanno bene che non sono quelle le partite da vincere. Ma se si gioca in quel modo, con quella intensità, diciamo che per tutti sarà pericoloso affrontare la truppa di Grosso. Non ci sono confronti ancora tra queste due formazioni, quello di mercoledì sera sarà un inedito. E diciamo che chi gioca in casa parte decisamente favorito.

Sì, ci sarà turnover, per entrambi i tecnici. Ma andando a pescare dalla panchina crediamo che siano i lariani quelli che hanno le qualità maggiori per riuscire a portare a casa il risultato. Quindi Como avanti e Sassuolo a casa. Ma senza nessun rimpianto, l’obiettivo è un altro.

Come vedere Como-Sassuolo in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Como-Sassuolo è in programma mercoledì alle 21:00. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Milan-Lecce anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai. La vittoria del Como, invece, ha un valore di 1.95 Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Turnover massiccio ma vittoria. Almeno così sarà per il Como che strapperà in casa la qualificazione guadagnandosi la possibilità di andare ad affrontare la Fiorentina.

Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Alvarez, Romagna, Candé, Pierangolo; Iannoni, Boloca, Lipani; Volpato, Cheddira, Fadera.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1