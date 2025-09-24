Pronostici League Cup 24 settembre: quattro big della Premier in campo

League Cup, il terzo turno si conclude con quattro partite: Manchester City e Arsenal fanno visita a due squadre di League One, Huffersfield e Port Vale.

Quattro partite chiudono il terzo turno di League Cup e tutte vedono protagoniste squadre di Premier League, tra cui Manchester City e Arsenal. Gli uomini di Pep Guardiola hanno appena pareggiato lo scontro diretto con i Gunners, facendosi riacciuffare in pieno recupero da un gol di Martinelli (1-1). Tanto rammarico per Haaland e compagni, vicini a raccogliere tre punti di platino in casa di una rivale per la vittoria del campionato nonostante una prestazione tutt’altro che esaltante, in cui i Cityzens hanno pensato quasi esclusivamente a difendersi, atteggiamento atipico per una squadra allenata dal tecnico catalano.

In coppa li attende l’Huddersfield, club che milita in League One (terza serie) dopo l’amara retrocessione di due anni fa dalla Championship.

I Terriers attualmente sono quinti in classifica: l’obiettivo è conquistare un pass per i playoff, mancato nella passata stagione. Scontate le rotazioni di Guardiola – Haaland è in dubbio per un problema alla schiena che non gli ha consentito di essere a disposizione contro l’Arsenal – ma sarà comunque una formazione competitiva quella che scenderà in campo allo John Smith’s Stadium: ipotizziamo un successo largo da parte del City, da almeno tre gol complessivi. Non dovrebbe fallire l’obiettivo qualificazione al turno successivo neppure l’Arsenal, impegnato con un altro club di League One, il Port Vale. I Valiants si sono risollevati nelle ultime due giornate ottenendo le prime due vittorie in campionato ma nelle gare precedenti hanno deluso, specie in fase di non possesso, e difficilmente riusciranno a contenere l’enorme qualità dei londinesi, sebbene stiano segnando poco in Premier League. Gunners favoriti in una sfida in cui dovrebbero tenere anche la porta inviolata.

Le previsioni sulle altre partite

Il Tottenham, dopo il pirotecnico pareggio di Brighton, ospita il Doncaster nel nord di Londra. Thomas Frank, il tecnico degli Spurs, deve fare i conti con numerose forfait e non potrà esagerare con le rotazioni: la vittoria dei londinesi non è assolutamente in discussione ma non sarebbe una sorpresa se anche i Vikings – pure loro militano in League One – riuscissero a segnare almeno un gol.

Chiudiamo con la sfida tra Newcastle e Bradford: i Magpies affrontano la squadra che al momento comanda la classifica della League One e che ha vinto le ultime due partite. Non è da escludere che gli uomini di Graham Alexander rendano le cose difficili ad un Newcastle ancora troppo incostante e che nello scorso fine settimana non è riuscito a sfondare il muro del Bournemouth (0-0).

League Cup: possibili vincenti

Tottenham (in Tottenham-Doncaster)

Arsenal (in Port Vale-Arsenal)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Huddersfield-Manchester City

Newcastle-Bradford

League Cup: la partita da almeno un gol per squadra

Tottenham-Doncaster

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Tottenham-Doncaster è quotato a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.20 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Newcastle-Bradford è quotato invece a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

