Pronostici Europa League 24 settembre: la multipla sulle gare delle 21

Europa League, al via la League Phase della seconda competizione continentale: la sfida più intrigante si gioca a Siviglia.

È la settimana dell’Europa League: l’edizione 2025-26 della seconda manifestazione continentale per ordine di importanza è pronta a riaprire i battenti con la League Phase, format che ha debuttato (con un certo successo) lo scorso anno. In questo post ci concentreremo sulle gare in programma mercoledì 24 alle ore 21, esclusa Nizza-Roma (a cui il Veggente ha dedicato un post a parte). Tra i match più intriganti c’è Betis-Nottingham Forest, una sfida che vede contrapposte due ambiziose squadre di Liga e Premier League.

Gli andalusi sognano un’altra cavalcata dopo essere tornati a disputare una finale continentale lo scorso anno in Conference League (persa 4-1 con il Chelsea).

Tuttavia la squadra di Manuel Pellegrini, al di là del ritorno dell’ex Manchester United Antony, dà l’impressione di aver perso qualcosa rispetto a un anno fa. Difatti in campionato finora il cammino è stato troppo altalenante, con le uniche due vittorie – in sei giornate – arrivate davanti al proprio pubblico con Alavés e Real Sociedad. È messo molto peggio il Forest: la scelta di esonerare il tecnico che ha riportato i Tricky Trees in Europa, Nuno Espirito Santo, non ha sortito gli effetti sperati. Anzi, la situazione appare ancora più tragica.

Da quando in panchina siede Ange Postecoglou i Reds hanno perso 3-0 con l’Arsenal, sono usciti dalla League Cup per mezzo di una squadra di Championship, lo Swansea, e non sono andati al di là di un pareggio a reti bianche con il neopromosso Burnley. In queste condizioni viene difficile immaginare un colpaccio del Forest a Siviglia, peraltro contro un avversario che ha più esperienza su questi palcoscenici: Betis leggermente favorito in un match da almeno tre reti complessive.

Le previsioni sulle altre partite

L’eliminazione dai playoff di Champions League è stata un durissimo colpo per il Fenerbahçe: Mourinho non c’è più e sul mercato i turchi non si sono certo rafforzati. Il nuovo allenatore, Domenico Tedesco, non sta convincendo: dopo la vittoria con il Trabzonspor sono arrivati due pareggi deludenti. Non sarebbe una sorpresa, insomma, se la Dinamo Zagabria, prossima avversaria dei gialloblu, riuscisse a strappare almeno un pareggio.

La Stella Rossa invece ha buone possibilità di centrare un risultato positivo contro il Celtic, notoriamente più in difficoltà quando gioca fuori casa: i gol, a Belgrado, non dovrebbero mancare. Almeno una rete per parte anche nella sfida tra Friburgo e Basilea mentre a Malmo, tra i padroni di casa e il Ludogorets, ci aspettiamo un match contratto e poco prolifico.

Europa League: possibili vincenti

Dinamo Zagabria o pareggio (in Dinamo Zagabria-Fenerbahçe)

Betis o pareggio (in Betis-Nottingham Forest)

La partita da almeno tre gol complessivi

Betis-Nottingham Forest

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

Stella Rossa-Celtic

Friburgo-Basilea

La partita da meno di tre gol complessivi

Malmo-Ludogorets

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.57 suGoldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Betis-Nottingham Forest è quotato invece a 1.68 suGoldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI