Pronostico Udinese-Palermo: Inzaghi sogna il colpaccio in Friuli

Udinese-Palermo è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca martedì alle 18:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Il Palermo ha già fatto fuori dalla Coppa Italia una squadra di Serie A, la Cremonese – grigiorossi battuti dopo i calci di rigore lo scorso 16 agosto nei trentaduesimi – e sogna di fare lo sgambetto anche all’Udinese, regalandosi un ottavo di finale con la Juventus all’Allianz Stadium. I rosanero sono partiti forte in cadetteria: la mano di Pippo Inzaghi, uno che la B la conosce ormai come le sue tasche, è già ben visibile, come si evince dai tre successi ottenuti dai siciliani nelle prime quattro giornate.

L’unico mezzo passo falso del Palermo è stato il pareggio casalingo con il Frosinone (0-0): da allora gli uomini di Inzaghi hanno fatto registrare soltanto vittorie, la prima in trasferta con il Sudtirol e la seconda al “Barbera” con il Bari, schiantato 2-0 nello scorso fine settimana grazie ai gol dei subentrati Le Douaron e Gomes, decisivi nell’ultimo quarto d’ora. Palermo che attualmente condivide la vetta della classifica insieme a Modena e Cesena a quota 10 punti: il suo inizio svafillante (miglior difesa del torneo con appena un gol subito) è una chiara dichiarazione d’intenti nei confronti delle dirette concorrenti per la promozione. Sarà indubbiamente un bell’esame quello di Udine, contro un avversario di categoria superiore: i friulani sono reduci dalla prima sconfitta stagionale, un nettissimo 0-3 con il Milan di Max Allegri che ha un po’ riportato con i piedi per terra la squadra di Kosta Runjaic, ringalluzzita dalle due vittorie con Inter e Pisa, entrambe conquistate in trasferta. L’Udinese, come il Palermo, ha già esordito in Coppa Italia, battendo 2-0 la Carrarese in pieno agosto.

Come vedere Udinese-Palermo in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Udinese e Palermo è in programma martedì alle 18:30 e si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 106 e 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Udinese-Palermo anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Comparazione quote

La vittoria dell’Udinese è quotata a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotata invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

Il Palermo, grazie agli investimenti della proprietà, ha una rosa di tutto rispetto che probabilmente potrebbe dire la sua già oggi in Serie A. Motivo per cui ci aspettiamo una gara più equilibrata del previsto, coi rosanero che – al netto dello scontato turnover di Inzaghi – venderanno cara la pelle, cercando di ribaltare i pronostici. L’Udinese resta ad ogni modo favorita in un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Udinese-Palermo

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0