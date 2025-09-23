Pronostico Milan-Lecce: quasi una “fotocopia” della sfida di campionato

Milan-Lecce è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Dopo la sorprendente sconfitta con la Cremonese all’esordio in campionato, il Milan non ha più sbagliato un colpo. Sabato scorso i rossoneri hanno fatto registrare la terza vittoria di fila travolgendo 3-0 l’Udinese in Friuli, brillando in difesa – terzo clean sheet consecutivo – ma soprattutto in attacco, trascinati da un Pulisic sempre più determinante (doppietta per l’ex Chelsea). Insomma, Massimiliano Allegri ha già trovato il modo di far girare una squadra che rispetto allo scorso anno sembra un’altra e che, senza le coppe europee, punta a dire la sua anche nella corsa scudetto.

Gli unici impegni infrasettimanali del Diavolo riguardano la Coppa Italia. L’avventura del Milan è iniziata più di un mese fa, contro il Bari: in quell’occasione emersero le enormi differenze tra i rossoneri e i pugliesi, che si arresero 2-0 a San Siro. Ora per la squadra di Allegri c’è un’altra formazione pugliese, il Lecce, già affrontato lo scorso 29 agosto in campionato, al “Via del Mare”. In Salento gli uomini di Eusebio Di Francesco non riuscirono a fare neppure il solletico a Maignan e compagni (0-2), che la sbloccarono nel secondo tempo con Loftus-Cheek (a quattro dalla fine poi il raddoppio di Pulisic). Buio pesto per i giallorossi: dopo lo zero a zero a Marassi contro il Genoa all’esordio sono arrivate tre sconfitte di fila, che al momento relegano il Lecce all’ultimo posto in classifica. Venerdì scorso è stata molto dolorosa la sconfitta per 2-1 nello scontro diretto con il Cagliari, che ha approfittato dell’atteggiamento troppo spregiudicato dei salentini per conquistare tre punti di platino. Allegri farà turnover ma niente rivoluzioni: dal 1′ giocheranno quasi certamente Nkunku, Ricci e De Winter. Dall’altro lato spazio a Ndaba e N’Dri, anche se scalpita pure l’ex rossonero Camarda.

Come vedere Milan-Lecce in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Milan-Lecce è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 105 e 505 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Milan-Lecce anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Milan dovrebbe riuscire a superare il turno senza grossi problemi anche con molte riserve in campo, contro un Lecce che in questo momento deve dare assoluta priorità al campionato. Ipotizziamo un comodo successo rossonero senza gol al passivo.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñan; Nkunku, Gimenez.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0