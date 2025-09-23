Pronostico Liverpool-Southampton: la settima di fila è con la goleada

Liverpool-Southampton è una partita dei sedicesimi di finale della EFL Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sei di vittorie di file in stagione. Diciamo che il Liverpool si è messo alle spalle la clamorosa sconfitta in finale contro il Crystal Palace nel Communiti Shield di metà agosto. La reazione della truppa di Slot è stata clamorosa, e adesso si inizia un’altra manifestazione che, per il mercato fatto in estate, deve essere per forza vinta.

I milioni spesi per il tecnico che ha vinto la Premier League lo scorso anno sono stati tantissimi e ha una rosa così profonda che anche con un turnover mirato è superiore a moltissime squadre inglesi. Soprattutto a quella del Southampton, retrocesso la passata stagione, che non ha iniziato nemmeno nel migliore dei modi in Championship. Parliamo di una squadra che in campionato non ha vinto nessuna partita e che le uniche soddisfazioni fino al momento se le è prese, appunto, dentro questa coppa, nella quale ha superato due turni. Insomma, non ci sarà storia.

La goleada è assicurata, ne siamo certi, a differenza di quello che potrebbe succedere se in questa partita di metà settimana fossero state impegnate altre formazioni. Il Liverpool deve prendere tutto alla grandissima senza nemmeno pensare ad altro. Tutte le partite sono da vincere. E per il momento ostacoli nemmeno ce ne sono.

Come vedere Liverpool-Southampton in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Southampton è in programma martedì alle 21:00. Non si potrà seguire in Italia perché i diritti della EFL Cup non sono stati acquisiti da nessuna emittente televisiva. La finale però lo scorso anno, che ha visto il trionfo del Newcastle contro il Liverpool, è stata trasmessa in diretta dal canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.15 su Lottomatica e GoldBet è 1.15 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non solo una vittoria che sulla carta appare davvero scontata, ma anche una vittoria senza subire gol per il Liverpool. La quota di una sola squadra a segno è così alta che non credevamo davvero potesse stuzzicarci più di tanto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Liverpool-Southampton

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Leoni, Gomez, Robertson; Nyoni, Endo; Ngumoha, Jones, Chiesa; Isak.

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): McCarthy; Edwards, Wood, Stephens; Roerslev, Fraser, Downes, Charles, Manning; Stewart, Archer.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0