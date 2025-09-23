Pronostico Cagliari-Frosinone: terza vittoria di fila nel mirino

Cagliari-Frosinone è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca martedì alle 17:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.
La prima squadra di Serie A a scendere in campo nei sedicesimi di Coppa Italia è il Cagliari, che dopo 4 turni di campionato veleggia addirittura in zona Europa. I sardi sono momentaneamente settimi, a pari punti con Como e Udinese: un inizio davvero arrembante per la squadra guidata dal (quasi) esordiente Fabio Pisacane, capace di costringere al pareggio la Fiorentina, mettere in difficoltà i campioni d’Italia del Napoli – il gol vittoria degli azzurri è arrivato solo in pieno recupero – e di aggiudicarsi due scontri diretti con Parma e Lecce.
Venerdì scorso il Cagliari ha centrato il primo successo in trasferta battendo 2-1 i salentini in rimonta grazie ad una doppietta di Belotti, a cui l’aria della Sardegna sembra aver fatto molto bene.
Rossoblù convincenti sotto tutti i punti di vista: difesa tutto sommato solida (solo 3 gol subiti), atteggiamento propositivo e quasi mai rinunciatario (e l’elevato numero di conclusioni lo dimostra alla perfezione). Oltre a Belotti, menzione speciale per il classe 2005 Palestra, tra i migliori in campo con il Lecce. Pisacane ovviamente approfitterà della Coppa Italia per dare spazio a chi finora ha giocato meno: tanti titolari riposeranno, davanti dovrebbero giocare Borrelli e Kilicsoy. Il Frosinone è ancora imbattuto in Serie B: due vittorie e altrettanti pareggi per i ciociari, che con Massimiliano Alvini al timone vogliono fare meglio rispetto alla stagione passata, quando riuscirono ad evitare i playout grazie al fallimento del Brescia. Nelle prime tre giornate anche i giallazzurri si sono ben comportati soprattutto nella propria metà campo, incassando i primi gol nel 2-2 di venerdì scorso contro il Sudtirol (2-2).
Come vedere Cagliari-Frosinone in diretta tv in chiaro e streaming
La sfida tra Cagliari e Frosinone è in programma martedì alle 17:00 e si giocherà all’Unipol Domus di Cagliari. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 20 (canale numero 20 e 520 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Cagliari-Frosinone anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. La vittoria del Cagliari è quotata invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Molto dipenderà dalle scelte dei due tecnici e dalla quantità di turnover ma con ogni probabilità il Frosinone darà filo da torcere al Cagliari in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre. Entrambe, infatti, hanno dimostrato di essere molto solide e attente in fase di non possesso. Sardi ovviamente favoriti per il passaggio del turno.
Le probabili formazioni di Cagliari-Frosinone
CAGLIARI (3-4-1-2): Ciocci; Zappa, Zé Pedro, Pintus; Di Pardo, Mazzitelli, Deiola, Idrissi; Gaetano; Borrelli, Kilicsoy.
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Koutsoupias, Koné; Ghedjemis, Vergani, Kvernadze.