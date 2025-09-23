Berrettini-Alcaraz, Tokyo sogna la semifinale al “profumo” di vendetta

Dopo il brutto ko in Cina, Matteo Berrettini insegue il Japan Open: il suo possibile cammino e la chance di sfidare Carlos Alcaraz in semifinale.

Gennaio 2022. Al quinto set, dopo oltre cinque ore di tennis spettacolare, Matteo Berrettini si impone su un fortissimo Carlos Alcaraz. Che non era ancora, a quel tempo, un animale da Slam, ma che lo sarebbe diventato poco dopo. Fu, quello, un match incredibile, all’insegna dei colpi di scena. Ed è vero che di acqua sotto i ponti, da allora, ne è passata tantissima, ma ai nostalgici del tennis piacerebbe tanto poter riassistere ad una battaglia simile.

Le probabilità che accada sono minime, ma se c’è una cosa che gli azzurri del tennis ci hanno insegnato negli ultimi anni è che sono capaci di tutto. Ecco perché tutti sperano, dunque, che il Japan Open possa riservarci, perché no, questa bella sorpresa. Berrettini arriverà a Tokyo con tanta voglia di rifarsi e di mettere nella gambe qualche match in più, soprattutto dopo la disfatta della scorsa settimana al Hangzhou Open in Cina, in occasione del quale è stato eliminato al primo turno dal lucky loser Dalibor Svrcina con un netto 6-3; 6-3.

Il risultato ha sorpreso in parte: il romano, del resto, stava tornando da un periodo di assenza dovuto a un infortunio, ragion per cui non ci si poteva aspettare grandi cose da lui. La speranza, invece, è che questa battuta d’arresto sia divenuta, nei giorni, carburante per la sua rincorsa a Tokyo. Il tabellone lo vede collocato nella parte alta, dove è possibile – come già detto – un incrocio con il numero 1 del mondo.

A Tokyo a caccia di rivincita: Berrettini “sogna” Alcaraz

Accadrebbe, eventualmente, solo in semifinale, ma quanto bello sarebbe se Matteo potesse effettivamente confrontarsi con un top player e chissà, magari ritrovare la fiducia che gli serve in questo momento della sua carriera.

Berrettini esordirà contro lo spagnolo Jaume Munar, un match che si annuncia percorribile, sebbene non facile, dato lo stile solido di Munar sulle superfici dure. Se supererà questo ostacolo, al secondo turno potrebbe ritrovare Casper Ruud, già affrontato a Roma dove la partita fu interrotta per via del suo ritiro. E in semifinale, salvo colpi di scena, l’incontro tanto atteso con Alcaraz.

Tokyo rappresenta per Berrettini, insomma, una possibilità di “vendetta sportiva”, non tanto per rivalsa personale immediata ma per riprendere ritmo e fiducia dopo la delusione cinese. Se dovesse arrivare all’incrocio con Alcaraz, non sarebbe solo un match tra top player: sarebbe un’occasione per riscattare, in qualche modo, la sua immagine e dimostrare che è ancora competitivo ai livelli più alti.