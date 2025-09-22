Sophia Thomalla, senza filtri e senza parole: la fidanzata di Zverev stupisce il web

Sophia Thomalla incanta i follower con un abito rosso cortissimo e sandali effetto nudo: il look mozzafiato della fidanzata di Alexander Zverev.

Per qualche settimana si è temuto che la loro relazione fosse giunta al capolinea. Quando, infatti, Alexander Zverev aveva ammesso di sentirsi solo, il pensiero era andato subito alla sua fidanzata. Proprio nei giorni scorsi, tuttavia, il tennista tedesco e la sua dolce metà, la bellissima Sophia Thomalla, hanno condiviso su Instagram uno scatto di coppia, fugando così ogni dubbio.

Tirato un sospiro di sollievo, però, è subito arrivato per i follower il momento di trattenere di nuovo il respiro. Perché questo avranno fatto in tanti quando, qualche ora fa, la splendida wag dalla carriera avviatissima ha pubblicato sul suo profilo uno degli scatti in assoluto più sexy che si siano mai visti sul suo feed. Una fotografia destinata a far parlare di sé, che ha subito catturato l’attenzione del popolo dei social, non fosse altro perché, in questa immagine, la conduttrice e modella tedesca mostra tutto il suo stile unico e il suo fascino magnetico.

Nello scatto in questione, in particolar modo, Sophia indossa un abito rosso cortissimo con scollo a cuore, abbinato a un blazer appoggiato elegantemente sulle spalle, mentre ai piedi porta dei sandali effetto nudo dal tacco vertiginoso. Un look studiato nei minimi dettagli, come tutti quelli che sfoggia, del resto, che trasmette sensualità ed eleganza. Perfetto, in quanto tale, per fare hype sui social e per catturare l’attenzione dei fan.

Look mozzafiato e charme da star: Sophia Thomalla superstar su Instagram

La Thomalla, si noti bene, non è nota ad ogni modo solo per la sua bellezza, per quanto sia chiaramente oggettiva: ha una carriera avviata tra cinema, televisione e pubblicità e, negli ultimi anni, ha consolidato la sua presenza sui social, diventando una delle influencer più seguite in Germania e in Europa. Il tutto, presumibilmente, grazie alla sua capacità di mixare lifestyle, moda e momenti della sua vita privata in maniera autentica e accattivante.

Sul fronte sentimentale, Sophia è legata dal 2021 al tennista Zverev. La coppia, spesso fotografata insieme durante eventi pubblici e viaggi, ha un rapporto molto solido, nonostante sia difficile per loro conciliare i rispettivi impegni lavorativi. I loro momenti condivisi sui social, anche attraverso like e commenti reciproci, mostrano una complicità evidente, senza mai scadere nell’eccessivo gossip.

Una coppia che piace, che funziona, che non è mai finita al centro dei riflettori, a differenza delle precedenti relazioni di Sascha. E speriamo, allora, che siano rose, in maniera tale che possano fiorire una volta per tutte.