Pronostico Napoli-Pisa: riscatto immediato dopo le delusioni di coppa

Napoli-Pisa è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dimenticare la serataccia di Manchester e rimanere a punteggio pieno in campionato. Sono questi gli obiettivi del Napoli nel posticipo con il Pisa neopromosso che chiude la quarta giornata di Serie A. I campioni d’Italia sono partiti a razzo, dimostrando di essere la squadra da battere: 9 punti nei primi tre turni e vetta della classifica condivisa con la Juve; 3 vittorie contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina, incassando a malapena un gol.

E se contro i sardi era servita una zampata di Anguissa nel recupero per portare a casa i tre punti, a Firenze gli uomini di Antonio Conte hanno letteralmente travolto la Viola, dominata per oltre ottanta minuti di gioco, al punto che il 3-1 finale va addirittura stretto. Un soliloquio, quello degli azzurri. A finire nel tabellino dei marcatori sono stati – e non è certo un caso – tre dei nuovi acquisti: in gol De Bruyne, Hojlund e Beukema, a riprova del fatto che il mercato ha reso ancora più forti i partenopei. Il lieve calo negli ultimi 10 minuti non cancella la grande prestazione di un Napoli che invece, giovedì scorso, non è riuscito ad evitare la sconfitta a Manchester contro il City di Pep Guardiola, nella prima giornata della League Phase di Champions League.

A condizionare l’andamento del match è stata l’espulsione di capitan Di Lorenzo a metà primo tempo: con un uomo in meno, resistere agli attacchi martellini di Haaland e compagni è stato difficilissimo.

Nella ripresa poi il Napoli ha alzato bandiera bianca, evitando comunque un passivo più pesante (2-0). Conte cercherà di voltare subito pagina al “Maradona” contro il Pisa: i toscani, tornati in A dopo oltre trent’anni, stanno facendo fatica ad adattarsi alla nuova categoria. Un punto in tre gare per i nerazzurri, reduci da due sconfitte casalinghe con Roma e Udinese. Il problema principale della squadra di Alberto Gilardino è un attacco che, nonostante le numerose occasioni create, ha fatto il solletico alle difese avversarie: un gol in 270 minuti.

Napoli-Pisa: le ultime notizie sulle formazioni

Conte dovrebbe nuovamente alternare i portieri: stavolta giocherà Meret, favorito su Milinkovic-Savic, di gran lunga il migliore dei suoi nella notte di Manchester. Sull’out sinistro difensivo si candida per una maglia da titolare il rientrante Gutierrez, pronto a far rifiatare Spinazzola e Olivera: molto però dipenderà dalle condizioni dell’ex Girona. In attacco riecco Lucca.

Dall’altro lato, Gilardino dovrebbe optare per un modulo più coperto: in caso di passaggio al 3-5-2 rimarrebbe fuori Tramoni, con il solo Moreo ad affiancare Nzola. In difesa salgono le quotazioni di Bonfanti.

Come vedere Napoli-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Pisa è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Napoli-Pisa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Nei top 5 campionati europei il Napoli è attualmente la squadra che può vantare la striscia positiva più lunga. I partenopei non perdono da 15 partite (10 vittorie e 5 pareggi) ed in casa hanno ottenuti sei successi nelle ultime sette. Da non sottovalutare anche la voglia di ripartire subito ed archiviare la sconfitta di Manchester: si profila una serata complicata per il Pisa, che ad ogni modo dovrebbe evitare di subire una goleada.

Le probabili formazioni di Napoli-Pisa

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0