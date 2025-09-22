Coppia esplosiva alla Laver Cup: Rachel Stuhlmann e la sua compagna regine del red carpet

Rachel Stuhlmann e Eugenie Bouchard incantano al gala della Laver Cup 2025 con look iconici e pose da urlo: mai vista una coppia più sexy di questa.

Una era di rosso vestita. L’altra, invece, aveva optato per l’intramontabile eleganza del total black. Due look molto diversi l’uno dall’altro, ma entrambi rappresentativi dei rispettivi modi di essere. E non si pensi che una delle due possa avere offuscato l’altra, perché non è così. Queste due dive hanno bensì trovato il modo di unire le forze e di formare una coppia esplosiva.

Una coppia che, per inciso, ha infiammato i social network e non solo nelle scorse ore. Iniziamo col dire che le superstar cui stiamo facendo riferimento sono Eugenie Bouchard, ex tennista canadese, e Rachel Stuhlmann, influencer numero 1 del tennis. Non è la prima volta che le due ragazze si sono mostrate insieme su Instagram, ma stavolta lo hanno fatto attraverso degli scatti iconici, indubbiamente destinati a passare alla storia e a scatenare interazioni a più non posso.

Il palcoscenico che le ha ospitate è stato quello del gala che ha preceduto l’inizio ufficiale dell’edizione 2025 della Laver Cup, l’evento, ideato da Roger Federer, che celebra l’amicizia e la competizione tra i migliori tennisti del mondo. E che, tra una gara e l’altra, accende i riflettori anche su altri personaggi mediatici che ruotano attorno all’orbita del tennis. Come, per l’appunto, Eugenie e Rachel.

Rachel Stuhlmann e Eugenie Bouchard, due icone del tennis contemporaneo

Entrambe erano bellissime e hanno sfoggiato due look atomici, ma non è tutto. La loro complicità, unita a questo stile assolutamente impeccabile, hanno fatto sì che la serata fosse ricordata non solo per i match sul campo, ma anche per la presenza di queste due personalità di spicco del mondo del tennis.

La Stuhlmann, che tra le altre cose è un’ex giocatrice di tennis universitaria e vanta oggi oltre 300mila follower su Instagram, ha scelto un elegante abito nero per l’occasione, attirando l’attenzione dei presenti e dei media con le sue curve da urlo. La sua presenza al gala ha sottolineato il suo ruolo di ambasciatrice del tennis moderno e la sua capacità di unire sport, stile e intrattenimento. La Bouchard, dal canto suo, ha fatto il suo ingresso al gala con un abito rosso fiammante, per evitare di sgualcire il quale, ha raccontato, si è addirittura sdraiata in taxi.

Sta di fatto, indipendentemente dai rispettivi look, che questa coppia funziona e che l’atmosfera si fa caldissima ogni volta che queste due dive si palesano insieme sui social. A tanta bellezza in un colpo solo, del resto, non ci siamo mica abituati.