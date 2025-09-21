Pronostico Lazio-Roma: un derby in linea con gli ultimi sette precedenti

Lazio-Roma è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un derby-verità per due squadre che nei primi tre turni di campionato hanno mostrato sia luci che ombre. La la Lazio e la Roma sono ancora due cantieri aperti: devono trovare la quadra soprattutto i giallorossi, tornati vorticosamente sulla terra dopo la sconfitta, la prima della stagione, contro il Torino all’Olimpico. Il 73% di possesso palla e l’1,14% di xG creati non sono bastati, agli uomini di Gian Piero Gasperini, per perforare la retroguardia granata: al contrario del Toro, che è stato capace di capitalizzare una delle rare occasioni con l’ex napoletano Simeone (0-1).

In realtà la Roma non aveva brillato, offensivamente parlando, neppure nelle due partite precedenti, entrambe vinte di misura, contro Bologna e Pisa, decise dai lampi isolati di Wesley e Soulé. Chiaro il messaggio dell’allenatore giallorosso alla società: domenica scorsa, nonostante lo svantaggio, Gasperini non ha gettato nella mischia Dovbyk, ormai sempre più indietro nelle gerarchie, dopo aver preferito schierare una formazione iniziale senza prime punte (attacco leggero con Soulè-Dybala). La Lazio, invece, ha confermato di avere il “mal di trasferta”: brutta prestazione quella offerta dai biancocelesti a Reggio Emilia contro il Sassuolo (1-0). Una prova inconsistente sulla falsariga di quella di Como all’esordio, quando Romagnoli e compagni si fecero sopraffare dai lariani senza colpo ferire (2-0). In mezzo alle due sconfitte, il roboante 4-0 rifilato al Verona, che per adesso non consente a Maurizio Sarri di vedere il bicchiere mezzo pieno. A complicare le cose, i problemi fisici di Rovella e Castellanos, in forte dubbio per la stracittadina della Capitale.

Lazio-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Sarri alle prese con il dubbio Castellanos: il centravanti argentino non ha potuto lavorare in gruppo nel corso della settimana e la sua presenza non è sicura. Non dovesse farcela nel tridente offensivo toccherà a Dia. Difficile, invece, che recuperi Rovella: l’ex Juve e Genoa ha continuato a lavorare a parte ed il suo posto verrà preso da Cataldi.

Nella Roma non recupera Dybala: sulla trequarti Gasperini schiererà uno tra El Shaarawy ed El Aynaoui, oltre a Soulè. In attacco riecco Ferguson dal 1′, ancora favorito su Dovbyk. Allarme Wesley: il brasiliano ha lottato in settimana con un virus intestinale ed è in dubbio. Il trio difensivo sarà composto da Celik, Mancini e N’Dicka.

Come vedere Lazio-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Da marzo 2022 nel derby capitolino non si vedono più di due gol, compresa la sfida di Coppa Italia del 2024. E l’andazzo, viste le difficoltà di entrambe in termini realizzativi, potrebbe continuare. Secondo i bookmaker la Roma è leggermente favorita ma a nostro parere è rischioso puntare sul successo dei giallorossi: la squadra di Gasperini è agli albori di un nuovo progetto e non ha ancora trovato una propria fisionomia.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1