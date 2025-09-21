Pronostico Fiorentina-Como: la Viola è ancora a secco di vittorie

Fiorentina-Como è una partita valida per la quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Fiorentina di Stefano Pioli è ancora un cantiere aperto e lo si è visto chiaramente sabato scorso nella sfida con il Napoli, dominata in lungo e in largo dai campioni d’Italia. Per circa 80 minuti la squadra di Antonio Conte ha fatto ciò che ha voluto al “Franchi”. I viola si sono svegliati solamente negli ultimi 10, quando ormai era tardi, riuscendo a rendere comunque il passivo meno pesante grazie alla rete di capitan Ranieri (1-3).

Una prestazione abulica, quella dei gigliati, che fa un po’ il paio con quelle precedenti: contro Cagliari e Torino, senza brillare, la Fiorentina aveva conquistato appena due punti. Le uniche vittorie stagionali restano dunque quelle in Conference League contro i modesti ucraini del Polissya: non può bastare, soprattutto dopo un mercato ambizioso, in cui il club di Rocco Commisso ha speso oltre 90 milioni di euro per rinforzare la rosa e provare a centrare un obiettivo più importante della “solita” Conference.

Tocca a Pioli trovare la fatidica chiave per far girare questa Viola, ancora troppo farraginosa, inconsistente (Kean, capocannoniere lo scorso anno, è fermo a quota zero), e fragilissima nella zona nevralgica del campo: il centrocampo, infatti, è il reparto più in sofferenza. Il calendario, nel frattempo, non concede tregue: a Firenze in questo turno è di scena il Como di Cesc Fabregas, che in estate non ha badato a spese. I lariani però vengono da una sconfitta (1-0 con il Bologna) e da un pareggio: nell’ultima giornata si sono fatti riacciuffare dal Genoa (1-1) in pieno recupero, vanificando l’ennesima prodezza di Nico Paz. L’unica vittoria resta quella all’esordio contro la Lazio (2-0).

Fiorentina-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Kean è guarito dalla febbre e, come ha ribadito Pioli in conferenza stampa, sarà del match. A supportare l’ex Juve toccherà ad uno tra Gudmundsson e Fazzini: il secondo, il migliore contro il Napoli, sembra essere in vantaggio, considerando che l’islandese non è ancora al 100%. Chance dal 1′ per Nicolussi Caviglia, con Fagioli che tornerà a fare la mezzala e non più il regista.

Dall’altro lato, Fabregas deve fare i conti con l’assenza dello squalificato Ramon in difesa: al suo posto uno tra Goldaniga e Diego Carlos. Restano in infermeria Diao e van der Brempt.

Come vedere Fiorentina-Como in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Como è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Como anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

C’è da aspettarsi una reazione da parte di una Fiorentina finora troppo brutta per essere vera: un altro passo falso accrescerebbe il malumore in casa Viola, visto che la squadra di Pioli nelle prossime giornate, oltre al derby con il Pisa, dovrà affrontare alcuni delicati scontri diretti. Prevediamo almeno un gol per parte nella sfida con il Como, che come al solito se la giocherà a viso aperto.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Como

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini; Kean.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1