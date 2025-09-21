Pronostico Borussia Dortmund-Wolfsburg: le rimonte hanno lasciato l’amaro in bocca

Borussia Dortmund-Wolfsburg è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In settimana il Borussia Dortmund ha sfiorato l’impresa in Champions League andando vicino ad una storica vittoria allo Stadium contro la Juventus ma, dopo essersi portata in vantaggio di due gol ad un quarto d’ora dalla fine, la squadra di Niko Kovac si è fatta riacciuffare in pieno recupero. Vlahovic, da subentrato, ha fatto il fenomeno e nel giro di due minuti ha segnato il gol del 3-4 e fornito l’assist a Kelly per il 4-4 definitivo. Chiari sintomi di una difesa che va in affanno quando è sotto pressione: la retroguardia giallonera era finita sotto accusa anche all’esordio in Bundesliga con il St. Pauli, che proprio come la Juve era riuscito a recuperare due gol al Borussia, sempre nel finale di gara.

Difesa che invece contro squadre di bassa classifica come Union Berlino e Heidenheim ha retto: Guirassy e compagni, infatti, prima della trasferta di Torino venivano da due vittorie con tanto di clean sheet (3-0 e 0-2), cruciali per evitare di far andare subito in fuga il Bayern Monaco, unica squadra a punteggio pieno nel massimo campionato tedesco. Il Borussia cercherà di allungare la striscia vincente nel match casalingo contro il Wolfsburg, ancora imbattuto e reduce dai due pareggi con Mainz (1-1) e Colonia (3-3). Ha lasciato l’amaro in bocca quest’ultimo, proprio come quello del Dortmund con la Juve: in vantaggio 3-2 al 99′, i biancoverdi hanno incassato il gol del 3-3 definitivo addirittura al minuto 104′, in un extratime che era quasi diventato un tempo supplementare.

Come vedere Borussia Dortmund-Wolfsburg in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Wolfsburg è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Match che cela molte insidie per un Borussia Dortmund che potrebbe subire il contraccolpo psicologico per la clamorsoa rimonta di Torino. I gialloneri restano favoriti ma difficilmente la loro porta rimarrà inviolata come nelle ultime due gare di campionato.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Wolfsburg

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Mæhle; Arnold, Vinícius; Skov Olsen, Majer, Wimmer; Amoura.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1