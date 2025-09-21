Pronostici Cremonese-Parma e Torino-Atalanta: entrambe finiscono così

Cremonese-Parma e Torino-Atalanta sono partite della quarta giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il sogno in casa Cremonese è quello di piazzare tre vittorie di fila in casa in Serie A come non succede da 40 anni. Sì, perché la squadra lombarda ha salutato con una vittoria prima della retrocessione, quindi la striscia è aperta. E ci sono delle buone possibilità che questo possa succedere, soprattutto andando a vedere il momento del Parma.

La squadra di Cuesta sta faticando, non ci sono dubbi. Un solo punto con un solo gol segnato in questo campionato, in casa contro l’Atalanta. Nelle due trasferte i ducali non si sono sbloccati ma, stavolta, è la volta buona. Quindi occhio, anche perché nonostante dovrebbe arrivare una sconfitta, almeno un gol il Parma lo potrebbe fare.

Almeno un gol per squadra ce lo aspettiamo senza dubbio anche in Torino-Atalanta. Entrambe nello scorso fine settimana hanno conquistato la loro prima affermazione in campionato e vorrebbero ripetersi. Difficile che una delle due la possa spuntare, nonostante il rientro di Lookman in squadra. In casa Dea peserà la sconfitta, non solo sotto il piano mentale ma soprattutto fisico, contro il Psg in Champions League.

Come vedere Cremonese-Parma e Torino-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfide Cremonese-Parma e Torino-Atalanta, sono in programma domenica alle 15:00 e verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico di Cremonese-Parma

Terza vittoria in quattro partite per la Cremonese, dentro un match che come spiegato prima potrebbe regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Sanabria, Bonazzoli.

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Del Prato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabé, Keita, Valeri; Pellegrino, Sorensen; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Il pronostico di Torino-Atalanta

Il pareggio è il risultato più probabile in Torino-Atalanta. Ma la cosa sicura è che entrambe le formazioni nel corso del match troveranno la via della rete.

Le probabili formazioni

TORINO (4-3-3): Israel; Ismajli, Coco, Maripan, Biraghi; Lazaro, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Kstrovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1