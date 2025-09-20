Pronostico Udinese-Milan: è sempre corto muso

Udinese-Milan è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In conferenza stampa Massimiliano Allegri l’ha definita una “delle 4 partite più importanti dell’anno”. Il Milan, dopo due vittorie di fila, vuole continuare a vincere contro una squadra che ha fatto sette punti in classifica e che ne ha quindi uno in più dei rossoneri. Inutile rimarcare come l’Udinese stia bene in questo momento, ma i milanesi non sono da meno.

E il Milan, senza coppe in questa stagione e con un tecnico che conosce benissimo le dinamiche del campionato, può dire la sua fino alla fine. Intanto la difesa sembra essere tornata quella che di Max: zero gol subiti nelle ultime due uscite e di occasioni per le formazioni avversarie quasi zero. Ed è già un punto a favore. E poi prima o poi, davanti, con i giocatori che Allegri ha a disposizione, la rete ci potrebbe scappare sempre.

L’Udinese dal proprio canto, forte di una classifica subito serena, farà la sua partita, come al solito. Ricca di coperture e con la voglia di ribaltare il fronte nel momento in cui verrà recuperato il pallone. L’uomo in più al momento è Atta, in mezzo al campo, un calciatore che presto entrerà nel mirino delle big e che cercherà di prendersi sulle spalle la squadra. Il problema è che manca una punta vera in questa squadra, una che garantisce la doppia cifra in campionato. E contro la difesa del Milan, o di una squadra di Allegri in generale, è sempre difficile segnare. Quindi ci pare evidente come possa andare a finire questo match.

Il pronostico

Vittoria del Milan dentro un match da meno di tre reti complessive. E Allegri non prende gol di nuovo.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Davis, Bravo.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modrid, Fofana, Espuninian; Pulisic, Gimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1