Pronostico Marsiglia-PSG: con Luis Enrique è sempre successo

Marsiglia-Psg è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il primo vero banco di prova, tra campionato e coppa, per il Psg di Luis Enrique. Sì, fino al momento i campioni di Francia e d’Europa in carica hanno affrontato formazioni alla portata. Non che il Marsiglia non lo sia, ovvio. Ma parliamo pur sempre della partita più sentita in Francia che nel corso degli anni ha pure regalato degli accesi scontri tra le tifoserie. Insomma, qualcosa di veramente speciale.

E, da quando Luis Enrique si siede sulla panchina dei parigini, contro il Marsiglia ha sempre vinto. Cinque volte, e in ben 4 occasioni senza nemmeno subire reti. Ora, se nelle ultime due uscite il Psg non ha subito gol – Lens e Atalanta – sappiamo comunque benissimo che la fase difensiva non è sempre delle migliori. Perché il Psg difende attaccando, praticamente, come tutte le squadre allenate dal catalano, e quindi se una formazione riesce a saltare il primo feroce pressing potrebbe trovare una prateria davanti. Magari potrebbe succedere questo.

Il Marsiglia cercherà di approfittare di tutto questo, sapendo inoltre, e lo sanno tutti, di avere molte meno possibilità di vittoria di quanto ci si possa aspettare. Inoltre, per De Zerbi, c’è da smaltire la delusione di Madrid, con due rigori concessi al Real che hanno permesso alla truppa di Alonso di prendersi subito i tre punti in Champions League. Anche la stanchezza – il Psg contro la Dea non ha praticamente sudato – è un fattore che potrebbe fare la differenza.

Come vedere Marsiglia-Psg in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Psg è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Continuerà a rimanere a punteggio pieno il Psg di Luis Enrique, in una gara da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Psg

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Riley, Pavard, Medina; Jondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Weah; Gouiri.

PSG (3-4-2-1): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3